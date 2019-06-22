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《模犯生》阿班跨海拍陸劇…當愛情備胎！　6月5陸劇狂灑青春高甜

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇非常重視暑期檔，眾多年度大戲都排定7、8月播出，6月可說是炒熱暑期檔的前哨戰，特別會針對年輕觀眾，推出眾多青春校園劇。同時6月也爆出眾多爭議，先是瘋傳「禁翻拍」限令，還有新戲播出前突遭撤檔，經歷眾多起伏後，《ETtoday娛樂星光雲》整理以下話題熱劇，其中《模犯生》爆紅的Nonkul跨海拍陸劇，成為一大亮點！

班長「殿下」／開播日：6月1日

▲▼《模犯生》阿班跨海拍陸劇，6月5陸劇揮灑青春高甜。（圖／翻攝自陸網） 

▲牛駿峰搭檔邢菲主演《班長殿下》。（圖／翻攝自陸網）

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甜寵劇是年輕觀眾最愛，《班長殿下》改編自安向暖人氣小說《蜜愛百分百：校草的專屬甜心》，男主角牛駿峰曾在《微微一笑很傾城》扮演學長「於半珊」，相隔3年被扶正男一號，扮演富家少爺「顧梓晨」，女主角是《致我們暖暖的小時光》爆紅的邢菲。故事描述女學霸和富少因為一場意外改變人生，進到學渣班級擔任「班長」，也因為緣份相戀。

強風吹拂／開播日：6月6日

▲▼《模犯生》阿班跨海拍陸劇，6月5陸劇揮灑青春高甜。（圖／翻攝自陸網）

▲邢昭林、李凱馨主演《強風吹拂》，另一大亮點是Nonkul。（圖／翻攝自陸網）

邢昭林因《雙世寵妃》爆紅，新劇《強風吹拂》扮演昔日登山好手「夏迪」，因為一場意外得了懼高症，後來接下邀約擔任大學登山社教練，並逐漸打開心結，女主角是19歲女星李凱馨，兩人戲裡有眾多曖昧互動。本劇另一大看點，是泰星查農桑提納同庫（Nonkul）扮演男二「陳以陸」，戲裡是暗戀郭瑋潔，對方卻喜歡邢昭林，苦當5年愛情備胎。他因電影《模犯生》爆紅亞洲，首度跨海拍陸劇，表現搶眼，此外，還接下另一部陸劇《撲通撲通的青春》，扮演跳水選手，2部戲都屬於運動青春型，更大展結實身材，同時宣告演藝事業進軍大陸市場。

暗戀橘生淮南網劇版／開播日：6月10日

▲▼《模犯生》阿班跨海拍陸劇，6月5陸劇揮灑青春高甜。（圖／翻攝自陸網）

▲《暗戀橘生淮南》網劇版在大家苦等下開播，話題度奪冠。（圖／翻攝自陸網）

《暗戀橘生淮南》是翻拍作家八月長安的同名小說，作者以「振華高中」為故事舞台發表3部小說，依序是出道作品《你好舊時光》、《暗戀橘生淮南》和《最好的我們》，被稱為「振華三部曲」。《橘生淮南》描述大學校草暗戀平凡女孩的故事，雙向暗戀的描寫受到書迷熱愛，並陸續被翻拍網劇版、電視劇版，網劇版由趙順然、朱顏曼滋主演，電視劇版則由胡一天、胡冰卿主演，網劇版搶下先機播出，首集播出當晚搶下微博熱搜冠軍，是6月討論度最高的新劇。

陪你到世界之巔／開播日：6月10日

▲▼《模犯生》阿班跨海拍陸劇，6月5陸劇揮灑青春高甜。（圖／翻攝自陸網）

▲電競題材正夯，《陪你到世界之巔》搶先播出。（圖／翻攝自陸網）

電競市場近年受到大陸網友高度關注，也帶起電競劇熱潮，包括楊洋《全職高手》，李現和楊紫的《蜜汁燉魷魚》等，都是超人氣IP改編。而6月搶先播出的《陪你到世界之巔》，也是以電競愛情為主題，王一博扮演職業天才選手「季向空」，王子璇是電競解說員「邱櫻」，兩人從冤家變成情人，除了電競的奮戰場面，男女主角情愫漸生，上演強吻告白的激烈情節，男主角戲外有「異性絕緣體」的稱號，戲裡則是輪番上演激吻、強抱，讓粉絲眼睛一亮。

當她戀愛時／開播日：6月11日

▲▼《模犯生》阿班跨海拍陸劇，6月5陸劇揮灑青春高甜。（圖／翻攝自陸網）

▲《雙世寵妃》大王爺王瑞昌主演《當她戀愛時》。（圖／翻攝自陸網）

王瑞昌在《雙世寵妃》扮演悲情大王爺「墨奕懷」，每次都愛不到女主角，這次在新劇《當她戀愛時》，終於當上男主角可以戀愛啦！他扮演玩世不恭、其實內心善良的富少「唐迦南」，投入大筆資金進演藝圈拍戲當主角，不知不覺被何花飾演的神秘少女「風萍」深深吸引，男主角人設被形容是「男版千頌伊」，故事改編自沈滄眉的言情小說《緋聞女王傾城記》。

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

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