謝佳見裸脫只剩內褲秀6塊肌　貼臉看安俊朋畫面好「基」情！

記者林奕如／台北報導

謝佳見在《男神時代》飾演暢銷小說作家白云飛，角色是不婚的男神，與誤打誤撞成為其責任編輯的明天愛（葉星辰 飾）相遇，開啟浪漫的愛情。21日曝光3分鐘的搶先看預告，先出現謝佳見與安俊朋袒裎相對的超「肌」情畫面！

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▲謝佳見坦言這場脫衣戲，是他在螢光幕前的最大尺度。（圖／東森提供）

謝佳見和葉星辰初見面時，她不相信謝佳見就是那位文壇大師，還白眼吐槽對方「你要是白云飛，老娘就是JK羅琳！」兩人還將為作品展開一連串的完稿攻防戰，碰撞出的火花，讓網友十分期待。



預告中也曝光謝佳見和安俊朋裸上身、只穿一件內褲畫面，幾乎臉貼臉真摯對看，互秀六塊肌的好身材。謝佳見透露這是他在螢光幕前展現的最大尺度：「我不只要脫到只剩內褲，還要跟安俊朋一臉認真的對看。而且安俊朋脫衣服的速度有點慢，我都脫光了他還在跟上衣的扣子奮戰，自己就光溜溜的等他脫完。」

▲葉星辰劇中擔任編輯。（圖／東森提供）

平日都有在健身的謝佳見與安俊朋，開拍前還在旁邊做伏地挺身跟仰臥起坐，笑說畢竟在鏡頭前，還是想讓線條更明顯一點。兩人私下還會互相討論健身心得，健身有成的他們，果然在鏡頭面前一脫便引起劇組人員驚呼，直言超有看頭。