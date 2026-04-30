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3大影帝合體！周潤發首映「偷學郭富城」笑翻全場　發願拍到100歲

記者黃庠棻／台北報導

最強華語警匪電影《寒戰》系列十年強勢回歸，《寒戰1994》台灣將於5月8日上映。電影上映消息一出，引發影迷高度期待，為了回應影迷的期待，台灣在5月1日至3日加開口碑場。周一在香港舉辦了全球記者會及盛大的首映會，周潤發、梁家輝、郭富城巨星再加上吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、王丹妮、陳以文等主要演員都齊聚一堂，氣勢驚人。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

《寒戰1994》本周接連在深圳與香港舉辦盛大的首映會，參與演出近40位演員大集合，就連英國演員艾登吉倫也受邀出席。而有發哥（周潤發）的地方便是充滿活力與笑聲，他不但不停的與所有藝人玩起招牌的自拍，還在郭富城講話時，偷偷在他背後模仿他最經典的單腳站立的舞蹈Ending Pose，還拉著梁家輝一起做，兩大影帝玩興大開。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

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▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

周潤發回憶十年前拍《寒戰》時是61歲，再拍《寒戰1994》時已經70了，但他發願要拍到100歲，更期勉一眾新生代演員「拍戲過程一定有起起伏伏，而且很辛苦，雖然危險，但有浪就要衝。」還忍不住勸身邊梁家輝要少喝一點酒，才能和他一起演到一百歲，讓梁家輝搞笑抬頭扁嘴，假裝不理他，讓全場充滿笑聲。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

現場談到《寒戰1994》中，許多角色都進入了《寒戰》宇宙，都有演到年輕的時候，唯獨《寒戰》主角之一的郭富城沒有年輕版本，梁家輝表示《寒戰》中郭富城是扮演香港最年輕的警務處長，所以時光回推到1994年時，可能還在唸書，還沒有加入警隊。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

郭富城被問到有沒有期待哪個年輕演員來扮演年輕版本，樣貌身材凍齡的他笑著自薦「我可以自己來演年輕版喔！」而導演梁樂民透露其實已經有寫了年輕版的故事了，讓影迷更加期待《寒戰》宇宙持續發酵，首映會後的派對，有演出《寒戰》的劉德華也特別到場支持，讓現場更加星光閃耀。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

台灣宣佈在5月1日至3日提前加開口碑場，讓影迷可以提早觀賞到精彩作品。更在台北、板橋、新竹、台中、台南及高雄開設口碑特別場，凡是購票的觀眾都可以獲得《寒戰》、《寒戰2》及《寒戰1994》三張A3海報，極富收藏價值，《寒戰》影迷千萬不要錯過！活動詳情請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

《寒戰1994》描述2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝飾）突然失蹤，為此，警務處處長劉傑輝（郭富城飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神秘檔案。

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》將於5月8日上映。（圖／華映提供）

1994年，香港回歸前夕，政治部即將解散。一宗富商綁架案，讓熱血正義的李文彬（劉俊謙飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖飾），在警界掀起一場暗潮湧動的權力較量。首富家族潘氏父子（謝君豪及吳慷仁飾）、警隊、黑道及英方四方勢力捲入其中，各有算盤、相互牽制，香港迎來了新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風波埋下了伏筆。

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