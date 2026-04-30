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差點引退回老家接家業！　泰國學霸女星「因台粉留下」全台趴趴走

記者黃庠棻／台北報導

泰國高人氣藝人 Khaopoad Nattha（玉米）日前低調來台，竟然在短短三天內火速籌備一場粉絲餐聚見面會，消息一出立刻引爆關注，報名人數突破百位，人氣飛天。她坦言這次行程相當隨性「因為很想見台灣的粉絲家人」，於是說走就走、說辦就辦，也讓這場見面顯得格外珍貴。

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

事實上，Khaopoad去年11月曾隨人氣劇 《Unlimited Love》來台舉辦見面會，當時現場轟動，她更現場演唱〈勇氣〉，成功圈粉無數，也正是那一次，改變了她的人生選擇。她透露，其實原本已經打算放棄演藝工作，回到幕後甚至回老家接手家中事業，但因為那場見面會感受到粉絲滿滿支持「所以想再給自己一次機會」，一句話說出滿滿轉折。

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▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

這次再度來台，Khaopoad行程滿檔，從台北一路玩到台南、再上阿里山，幾乎把台灣跑透透。她走訪台北東區、信義區巷弄文青店，也到基隆九份、台中三井Outlet踩點，甚至深入阿里山奮起湖與樟樹湖茶園，行程堪稱觀光大滿貫。她笑說「新的地方，新的出發，永遠把機會都當作最後一次上舞台的機會，全力以赴。」

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

除了景點，台灣美食更讓她徹底淪陷，Khaopoad直呼「台灣的泡麵好吃，哈哈哈哈！」這趟還特別去吃台北居酒屋、台南牛肉湯，甚至夜市也沒放過，不但大啖美食，還親自下場玩籃球遊戲，最後抱走一隻中型恐龍娃娃，她也分享「覺得台灣的食物其實跟泰國很像，所以胃口大開，幾乎什麼都願意嘗試！」

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

值得一提的是，Khaopoad於3月28日也在曼谷舉辦粉絲餐聚，整場活動幾乎一手包辦，甚至親自準備寫真書送給粉絲，展現滿滿誠意與行動力。無論台灣或泰國場，她都用最直接的方式與粉絲互動，讓「玉米醫生」的魅力持續發酵。

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

▲泰星玉米Khaopoad來台。（圖／亞森娛樂提供）

身為畢業於首都醫科大學醫學專業、現正攻讀泰國商會大學抗衰老醫學碩士的高學歷藝人，Khaopoad擁有「玉米醫生」稱號，外型亮眼又具專業背景，加上歌唱實力備受肯定，曾入選泰國萬國小姐前20強，在模特兒、主持與戲劇領域皆有亮眼表現。這次台灣之旅不僅再度累積高人氣，也讓她更加確定自己的舞台方向。

從差點退圈到重新出發，Khaopoad 用一場場見面，把機會牢牢握在手中，也讓粉絲見證她的轉變與成長。下一步她會帶來什麼驚喜，也讓人相當期待。

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Khaopoad玉米

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