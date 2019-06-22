茉莉公主聽「李聖經唱阿拉丁主題曲」　連2驚嘆：她是迪士尼公主！

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員兼模特兒李聖經（이성경）不只在伸展台和戲劇上有亮眼表演，還有一副美妙歌喉，2017年上傳邊開車邊唱阿拉丁主題曲《A Whole New World》獲得熱烈讚賞，沒想到2年後「茉莉公主」看見這段影片還特地上傳驚嘆：「她就是迪士尼公主吧！」

▲李聖經很會唱歌。（圖／翻攝自IG／heybiblee）

請繼續往下閱讀...

首部動畫電影《阿拉丁》於1992年上映，其中莉亞莎隆嘉（Lea Salonga）就是當時茉莉公主的歌唱配音者，20日時她突然轉發了李聖經開車演唱《A Whole New World》影片，傳進耳邊清澈又甜美的歌聲讓她讚嘆不已：「太迷人了！她就是迪士尼公主吧？」還特別標記對方引起熱烈討論。

▲莉亞莎隆嘉稱讚李聖經的演唱。（圖／翻攝自IG／msleasalonga）

事實上，李聖經這段影片在2017年就已經引起一陣熱烈討論，本身已經是模特兒轉型演員，在兩邊都獲得良好成績，沒想到卻還擁有一副好歌喉，一開頭「A Whole New World」就展現了穩定實力，歌聲甜美又能隨著旋律分配強弱可見細膩度，尤其是清澈高音超驚艷。

▼李聖經唱《A Whole New World》。（影片／取自heybiblee IG，如遭刪除請見諒）