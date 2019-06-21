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《甄嬛》唐藝昕嫁人了！「長跑9年」在愛爾蘭完婚…超正伴娘團曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星唐藝昕在《後宮甄嬛傳》中飾演「祺貴人」打開知名度，戲外跟同為演員的男友張若昀交往約9年，一直保持甜蜜感情，兩人日前被爆出近期內將在國外舉辦婚禮，連伴娘人選都已經決定了，而20日男方的父親也出面證實喜訊，還曝光了結婚地點及日子。

▲張若昀、唐藝昕。（圖／翻攝自微博／張若昀、唐藝昕）

▲張若昀、唐藝昕愛爾蘭婚禮倒數。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《新浪娛樂》報導，有知情人士爆料張若昀與唐藝昕即將在國外結婚，伴娘團人選包括宋茜、沈夢辰，對此雙方一直未有出面回應，沒想到張若昀的父親日前在受訪時，證實了此事，並稱婚禮日子選定在本月26、27日，地點則是在愛爾蘭，消息一出隨即掀起了不少熱議。

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▲張若昀、唐藝昕。（圖／翻攝自微博／宋茜、沈夢辰）

▲宋茜、沈夢辰將擔任唐藝昕的伴娘。（圖／翻攝自微博／宋茜、沈夢辰） 

張若昀與唐藝昕交往多年，不過直到2017年8月兩人才首度在社群網站上公開放閃，當時他在微博上曬出兩人的親密照寫下：「時光賜給我們盜不走的愛人，而你賜給我時光」，女方也隨即回應：「時光往復，愛你如初。」

▲張若昀、唐藝昕。（圖／翻攝自微博／張若昀、唐藝昕）

▲張若昀、唐藝昕交往多年，2017年才首度公開放閃。（圖／翻攝自微博／張若昀）

如今愛情長跑多年的兩人即將步入婚姻，大家也為他們感到非常開心，不少網友也紛紛送上祝福，還有人翻出過去張若昀所寫下發文，該則「關於她的備忘錄」，裡面滿滿都是女友的喜好，以及自己對對方的承諾，字裡行間滿滿都是對唐藝昕的寵愛，讓眾人羨慕不已。

▲張若昀、唐藝昕。（圖／翻攝自微博／張若昀、唐藝昕）

▲張若昀過去的寵妻發文被翻出。（圖／翻攝自微博）

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