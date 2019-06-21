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劉德華恩愛林嘉欣：相逢恨晚！　前女友曝光是「性感港女」

記者林映妤／台北報導

劉德華與古天樂主演《掃毒2 天地對決》，除了兩大影帝男神卡司，金馬影后林嘉欣更演出劉德華身邊的女強人太太，帝后合作，對手戲飆出不少火花，劉德華大讚林嘉欣的演技出色，「我和嘉欣的合作很合拍，有種相逢恨晚的感覺！」另外片商也宣布，目前正積極邀請劉德華來台宣傳，有望成行！

《掃毒2 天地對決》除了大手筆砸破千萬港幣（約3900萬台幣）花費5個月重新搭建1:1香港地鐵站，導演邱禮濤更特別安排林嘉欣和周秀娜分別扮演劉德華的現任老婆與前女友。劉德華覺得選角很適合，而且和2位女星都沒有合作過，有一種新鮮感。

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、林嘉欣、周秀娜。（圖／華映提供）

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▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、林嘉欣演出夫妻。（圖／華映提供）

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、林嘉欣、周秀娜。（圖／華映提供）

林嘉欣透露開工第一天就要演出親密互動戲碼，要先熱情擁抱，又要像情人般恩愛聊天，讓她笑說：「我們認識很久了，沒想到第一次合作就演他的老婆，我很怕會招人妒忌啊！」但甜蜜戲一拍完，為了配合場景又要立刻拍一場吵架戲，讓林嘉欣感到壓力爆增，「華仔是電影的監製，在現場都親力親為，他會來和我說很多細節，幫助我演出更深入，有時演員情緒的起很大，華仔照顧到我脆弱的一面，讓我非常信任他。」

至於香港女神周秀娜則演出年輕時期劉德華的女友，但唯一一場就是2人鬧分手的激烈場面，周秀娜說：「華仔很親切，合作起來不會害怕，反而覺得很輕鬆，可惜只有合作拍攝一天！他在現場可以將彼此的緊張轉化為演出默契，讓拍攝變得更順利。」

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、林嘉欣、周秀娜。（圖／華映提供）

▲《掃毒2天地對決》劉德華、周秀娜則是舊情人。（圖／華映提供）

劉德華面對台港兩大美女演員，表示和林嘉欣的演出非常合拍，「有一種相逢恨晚的感覺，沒有想到我們在鏡頭前真的很像一對夫妻，有一種天生的化學作用吧！」至於周秀娜，他直呼不好意思，「我都一把年紀了，還要和她演男女朋友，但我覺得這次選角非常好，我有看過周秀娜的《29+1》，覺得她的創造力很高，我希望這次碰到新血的合作，可以讓我自己更進步。」

《掃毒2 天地對決》7月12日上映。

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掃毒2 天地對決, 劉德華, 古天樂, 林嘉欣, 周秀娜

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