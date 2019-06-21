挑戰唱陳建寧的歌　F.I.R.韓睿緊張...差點打給同事

記者蔡琛儀／台北報導

F.I.R.（飛兒樂團）推出新專輯《末日青春：補完計劃》，今作客《明星鍵盤手》直播，挑戰九宮格猜歌，「詞曲是老師寫的」、「終於解脫」、「撩妹金句」、「臉部表情」、「畢業季必唱歌曲」、「電影經典主題曲」、「把你的名字寫進歌名裡」、「關於愛情」、「KTV炒熱氣氛必點歌曲」，最後主唱韓睿順利通過九關。

▲F.I.R.作客《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

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選到陳建寧作曲、師姐周蕙演唱的《好想好好愛你》，韓睿雖然撒嬌：「這首我會啦！」但神情難掩緊張，還被虧可能要打電話給華研同事求救，所幸最後一句歌詞順利唱完，讓她終於安心。《末日青春：補完計劃》專輯名稱相當抽象，主持人關韶文打趣要「離青春最遠的」陳建寧來解釋，他則表示一直聽到有人跟他們說從小是聽他們的歌長大，大概已經聽300多次了，「我們到現在都還在青春狀態內，現在年輕人雖然物質豐饒，但面對未來有徬徨感，我們的歌一定會補足大家精神的空缺。」韓睿也表示自己小時候都聽F.I.R.的歌。

阿沁則笑說，他們除了還保有以前的粉絲，也發現最近多了10幾歲的歌迷，「還有人生小孩了，蠻厲害，我們橫跨蠻大的世代。」明天F.I.R.將在華山舉辦公益音樂會，韓睿透露非常緊張，但也相當期待能跟大家見面，隨後並在節目現場演唱《星火》。

▲F.I.R.和關韶文合唱《星火》。（圖／ETtoday）