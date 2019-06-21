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為爸賀一航戒酒　曾治豪出演《有罪》「想到以前的我」

記者許逸群／台北報導

賀一航的兒子曾治豪出演的電影《有罪》今（21日）在台灣上映。該電影題材取自李宗瑞事件，飾演男配角的曾治豪在劇中是名家境優渥的官二代，「想到以前的我，就是跟很多富二代的朋友在一起。」雖然劇中情慾戲不少，可是他都無福消受，導演魯宗岳也笑稱：「他什麼福利都沒有！」

▲▼曾治豪。（圖／電影《有罪》劇組／豐想文化提供）

▲劇中有許多燈紅酒綠的寫照。（圖／電影《有罪》劇組／豐想文化提供）

曾治豪在劇中飾演揮霍無度、生活空虛的官二代，導演要他自己設定角色風格，「導演不會要求我怎麼演，希望我自然發揮想要的感覺。」私下個性爽朗豪邁的他，也符合導演期待。曾治豪冷不防還會來一句玩笑話「而我本身就是比較黑暗的」，完全顯現出父親賀一航「冷面笑匠」的影子。

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▲▼曾治豪。（圖／電影《有罪》劇組／豐想文化提供）

▲▼曾治豪逞兇鬥狠的表情與肢體相當到位。（圖／電影《有罪》劇組／豐想文化提供）

▲▼曾治豪。（圖／電影《有罪》劇組／豐想文化提供）

提到角色有些戲份需要喝酒，但曾治豪透露，其實私下已戒酒，除了提升自己的專注度，最重要的當然還是為了顧身體，「尤其是遇到爸爸這樣的事情，更重視到身體健康的重要。」他坦言，以前已經到有酒癮的地步，每天都會喝，甚至到了依賴酒精的地步，現在除非特殊場合，否則不會再喝。

曾治豪在《有罪》中戲份不少，他坦言電影在開拍時，有各界人士針對這題材抱持存疑態度，「很多人對題材會有很多疑問，我希望大家買票看完再來下定論。」至於拍攝這部電影前，爸爸賀一航有說什麼嗎？他則笑說：「爸爸說『你這樣拍，身體會不會壞啊』。」賀一航開玩笑地作勢擔心他要演李宗瑞。

電影其實在2018年底就已於香港上映，但因電影要在台灣播放有許多程序要走，所以過了大半年才於台灣上映。導演坦言沒有票房壓力，「我是做個承諾，說要拍，就一定要拍，說過要在台灣上，就是要上。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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曾治豪, 賀一航, 有罪

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