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40歲謝佳見「想拿金鐘」　4年前《致，第三者》沒入圍：有點失落

記者李欣容／台北報導

謝佳見前天和好友慶祝40歲生日，今（16日）舉辦派對與粉絲同樂，回想32歲時因拿下大馬金視獎「最佳男演員」獎才有機會到台灣發展，他直說：「希望我能趕快入圍金鐘，已經連續3年都沒什麼作品了。」

▲▼ 謝佳見<因為想見,謝佳見>生日派對 。（圖／輝映創藝）

▲謝佳見希望入圍金鐘獎。（圖／輝映創藝）

謝佳見日前邀請好友慶祝生日，「跟心如、楊謹華一起玩，很多好朋友都來了，40歲算是大壽了吧！」現場將近50個人參與，他感謝朋友都很疼他。

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▲▼ 謝佳見和好友慶祝生日 。（圖／翻攝自Instagram／_________mv_________）

▲▼ 謝佳見和好友慶祝生日 。（圖／翻攝自Instagram／_________mv_________）

▲謝佳見和好友慶祝生日 。（圖／翻攝自Instagram／_________mv_________）

被問到會不會已經出現「中年危機」？謝佳見笑說，「可能就是多了幾條皺紋，還有在健身，反而身材越來越好是怎麼樣！」為了今天的活動，他昨還特別去做臉部按摩，之前還曾推到出痧，印堂一片黑。

謝佳見除了許下希望身邊人都健康快樂外，他更希望自己的演藝事業能更上一層樓，「我想要趕快入圍金鐘，已經連續3年都沒什麼作品了，希望有機會演到很好的角色。」

▲▼ 謝佳見和好友慶祝生日 。（圖／翻攝自Instagram／_________mv_________）

▲謝佳見看好新戲《男神時代》。（圖／翻攝自Instagram／_________mv_________）

現在他正在拍新戲《男神時代》，坦言，「好像有希望（得獎），除了《16的夏天》、《致，第三者》外，《男神》是比較好發揮的一部戲，其實《致，第三者》沒有入圍，有點失落。」

▲▼ 謝佳見<因為想見,謝佳見>生日派對 。（圖／輝映創藝）

▲謝佳見40歲生日，和粉絲同樂。（圖／輝映創藝）

謝佳見前陣子面臨低潮期，認為自己的30歲過太快，一下子就40，「花了這麼多時間在這裡，好像沒有突破，因為當初我是拿了一個獎才有機會來的，希望還能有突破。」謝佳見自嘲雖然40歲，但心態像4歲，尤其黃湯下肚，就像孩子一樣，心態保持年輕，也是保養秘訣。

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謝佳見, 男神時代, 致第三者, 16個夏天

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