浩子撇阿翔演講　賣檳榔月領6K⋯追夢跟家人關係降到冰點

記者蕭雅玲／台北—屏東報導

阿翔與謝忻爆出不倫戀，搭檔浩子在事件發生後，今（15日）首度現身受邀到國立屏東科技大學演講，長達40多分鐘的演講，浩子以環遊世界實現夢想的故事來勉勵畢業同學，被問到是否與阿翔不合時，他秒回：「不要問時事題！」引發全場大笑。

▲國立屏東科技大學畢業典禮浩子受邀演講。（圖／國立屏東科技大學）

浩子表示，自己一直以來對表演很有熱情，剛出社會找工作時，他曾靠賣檳榔一個月賺六千、八千元的薪水，當時他曾想過很怕自己找到一份安定的工作，會把他對演藝圈的熱情消滅，所以後來就把他的想法跟爸媽說，沒想到爸媽不僅反對，他還因此與爸媽關係降到冰點，媽媽甚至潑他冷水說：「你去當藝人沒人會看啦！」但他還是毅然決然的北上一圓明星夢，如今還有這麼多畢業生在看。

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▲浩子受邀到國立屏東科技大學演講40分。（圖／國立屏東科技大學）

他表示，在演藝圈打拼多年，前年向公司請假一年，帶老婆小孩去環遊世界，看看世界，也把賺來的錢都都花光，所以他把自己的經驗與畢業生分享，並建議學生們「先讓自己休息看看世界，世界真的是太美麗，但記得要放下手機，不要跟網路連結」，至於自己還會不會繼續下個環遊世界里程？他也說：「聲音來了就會，因為這世界真的太美麗，有很多值得學習地方。」