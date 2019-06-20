錢盈潔投資慘賠2千萬　轉戰網路直播「10天賣80萬」

記者蕭雅玲／台北報導

錢盈潔今（20日）上衛視中文台《一袋女王》錄影，她透露10年前開始投資精品、餐廳等副業，卻因經驗不足，虧了至少超過2千萬元，去年與3位女性友人一做直播賣東西，4個女人加起來超過200歲，完全沒有直播經驗，卻能在短短10天內創下80萬元的營業額紀錄，感到很開心。

▲錢盈潔今進棚錄製《一袋女王》。（圖／衛視中文台）

50歲的錢盈潔表示，之前曾與友人一起投資開餐廳，「但某個層面經營生意並不是藝人的專長，所以經營過程多半都在學習」，最後甚至慘賠而做不下去，但她不氣餒，去年4月4日與朋友一起在網路上開直播賣東西，「剛開始只是覺得好玩，賣的東西都是我們自己的衣服、包包，後來深受婆婆媽媽喜愛，廠商便開始找上門！」網路直播已滿一年多，生意也愈來愈好。」

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▲錢盈潔自曝一年前開始在網路賣東西。（圖／衛視中文台）

她透露剛開始做直播時，社群的直播規則、需要注意事項都不懂，還曾發生網路太慢，「客人要買的東西沒登記到，沒要買東西的客人還把貨寄出去，因此常常被客人罵我『眼瞎』，後來邊做邊學，才慢慢穩定！」她笑言，別人做直播有小編、助理、幫忙整理貨的人，她與3個女性友人加起來超過200歲，從開播、登記、包裝到出貨都是自己來，雖然很累但生活卻過得很充實。