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主持金曲壓力大　Lulu得「怪病」半夜聽到家中廁所巨響

記者蕭雅玲／台北報導

Lulu獨挑大樑主持第30屆金曲頒獎典禮，最近忙著金曲典禮的他，今（15日）出席活動受訪坦言因壓力過大，兩週前身體出現狀況，常常會呼吸不過來，且昨天半夜三點在家中，還聽到廁所傳來巨響當下嚇一跳，後來上網一查發現自己疑似壓力過大而產生「爆炸頭症候群」。

▲▼Lulu。（圖／利眾公關）

▲Lulu出席洗顏品牌當一日店長。（圖／利眾公關）

距離金曲頒獎典禮只剩下兩週，被問到造型是否有看點？她秒回：「身材沒有很好，能露的一定會露，但也準備了長禮服準備把腿遮住！」她也透露，今年晚會會有很多花樣，所以服裝也會走不一樣的風格，希望可以給大家一個驚喜。由於最近忙金曲準備，前天好不容易可以開心吃飯，卻沒想到師父黃子佼傳來簡訊關切說：「時間近了金曲，定了沒？」讓她瞬間吃不下飯，並擱置五分後才回訊息給黃子佼說：「每件事情都確定，現在就是精雕細琢做好！」

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▲▼Lulu。（圖／利眾公關）

▲Lulu準備金曲疑似壓力過大有「爆炸頭症候群」。（圖／利眾公關）

而黃子佼日前透露與孟耿如的婚期訂在明年四月，並席開200桌，她聽聞大吃一驚表示：「要不要在西門町封街！」並解釋因金曲太忙最近都沒空讀取群組訊息，所以還不知道黃子佼的婚期已訂，屆時她也會把時間留下來出席。被問到紅包準備好沒？她「精打細算」開玩笑說：「反正要得回來，包個60萬吧！」笑翻全場。

由於她跟黃子佼與孟耿如都有私交，被問到是否會包兩份，她大呼：「不行啦！沒人包兩包的，交情不能用金錢衡量，相信佼哥一定知道我心情」，並幽默說：「我可以幫他收禮金、主持、當伴娘，或是婚禮的新秘，甚至化妝都可以！」

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關鍵字

Lulu, 黃子佼, 孟耿如, 金曲, 金曲獎, 金曲30

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