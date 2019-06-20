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49歲張秀卿求子5年未果　賀一航介紹名醫「中西合併」

記者蕭雅玲／台北報導

張秀卿日前在賀一航靈堂前淚崩，提到自己為了生子，賀一航介紹中醫給她，今（20日）進棚錄製年代《MUCH金點秀》表示，與老公王國贊婚後努力拚做人，卻盼不到好消息，半年前賀一航還介紹了中醫名醫，來幫她調理身體外，她也求助西醫，希望能在中西醫合併治療下，可以儘快傳出好消息。

▲▼張秀卿。（圖／年代）

▲張秀卿因主持忙到沒時間生小孩。（圖／年代）

49歲的張秀卿與老公結婚五年多，她坦言為了求子「壓力很大」，因為老公是家中獨子，加上自己年紀又大，擔心生不出來，所以在婚後便一直努力拚做人，「結婚第一年就開始計畫要生馬寶寶，到現在都已經六年了，也還生不出來！」雖然壓力很大，但她不怕當高齡產婦，還是立下決心改變飲食習慣，每天早早上床睡覺，並按時吃中西藥。

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▲▼張秀卿。（圖／年代）

▲張秀卿坦言婚後近六年拼生子壓力很大。（圖／年代）

她也說，為了生小孩夫妻倆也到醫院做檢查，報告出來都是正常，但她自認應該是夫妻倆工作都太忙碌，「每天回到家都快累死，在沒法放鬆的情況下，要受孕也很難吧！」朋友知道她有生子壓力，便叫她去旅行可以比較容易受孕，而夫妻倆每年都會趁工作空檔去夏威夷、峇里島、泰國等度假勝地旅行，「飛到那邊整天待在飯店吃吃喝喝，不然就是去海邊躺在沙灘上曬太陽、做SPA，但感覺好像也沒效！」後來朋友還建議她夫妻倆不要每天黏在一起，「小別勝新婚會比較有激情，儲存好體力，久久來一次，可能「中獎」機率還比較高。」讓她哭笑不得。

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