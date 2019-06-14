謝佳見生日福利「下身只圍一條浴巾」！　6塊肌＋人魚線全露…網暈了

記者韓景樺／綜合報導

演員謝佳見來台發展多年，過去曾演出《16個夏天》、《我的寶貝四千金》等夯劇，高挑外型加上俊俏深邃的五官，讓他成為不少人心目中的台劇男神。而14日迎來40歲生日的他，也在IG放送養眼福利，讓粉絲看了直呼要流鼻血。

▲謝佳見40歲生日PO出6塊肌帥照當福利。（圖／翻攝自IG／謝佳見）

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圈內不少6月14日生日的壽星，謝佳見也是其中之一。他近期在趕拍新戲《男神時代》，劇組為了幫他預先慶生，日前還特地安排一場惡整計畫，騙他要和女主角葉星辰「舌吻」，害他緊張不已，直到拍到一半葉星辰突然端出蛋糕，他才恍然大悟自己被整了。

▲ 謝佳見與葉星辰拍戲拍出好感情 。（圖／東森提供）

而在迎來40歲的大日子裡，謝佳見也透過IG分享心情，「我的生日耶！ 了不起～的確了不起，因為我身邊有很多愛我的人。謝謝大家陪著我。生日願望就是大家都越活越精彩，一天比一天更棒！」包含魏蔓、張景嵐、黃健瑋等星友都留言祝他生日快樂。

▲不少星友紛紛祝福謝佳見生日快樂。（圖／翻攝自IG／謝佳見）

除了感謝為自己送上祝福的人們，謝佳見也PO出養眼福利照做為回禮。站在鏡子前的他似乎剛洗完澡，身上還有殘留的水珠，而全身上下只圍了一條浴巾的他，好身材無所遁形，比美冰塊盒的6塊腹肌加上精實人魚線，讓網友驚呼：「這張也太猛了吧！身材也太好了，鼻血止不住了啦！」、「這身材太犯規啦～生日快樂唷」、「養眼男神，祝你生日快樂，有我們大佳（家）陪你不孤單」。

▲網友看了謝佳見的浴巾照忍不住大呼太養眼。（圖／翻攝自IG／謝佳見）