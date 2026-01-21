遭長子開戰「貝克漢首露面發聲」！　吐無奈心聲：允許孩子們去犯錯

記者田暐瑋／綜合報導

貝克漢（David Beckham）家族長年維持的「完美家庭」形象，近日與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）正式鬧翻。布魯克林控訴父母長年利用媒體操作家庭形象，妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）也被百般刁難，對此，貝克漢首次現身出席活動，並提到：「孩子們都會犯錯。」

▲貝克漢一家合照。



布魯克林於美國時間19日晚上發表長篇聲明，指控父母控制自己大部分的人生，並無止盡地試圖破壞他與妻子妮可拉佩茨的關係。貝克漢於美國時間20日上午受邀上節目，被問及關於年輕人使用社群媒體的危險性以及其對心理健康的影響，他表示：「我一直在關心社群媒體的好與壞，孩子們如今能接觸到的東西可能是危險的，就我個人而言，特別是對於我的孩子們，我認為應該正確地使用它。」

貝克漢並未直接回應布魯克林的發言，僅表示會「試圖」教導孩子們如何更好地使用社群媒體，「他們會犯錯。孩子是可以犯錯的，這是他們學習的方式，這是我試圖教導孩子們的，但有時候，你知道，你必須讓他們自己去犯那些錯誤。」

▲貝克漢夫妻。