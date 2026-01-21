【廣編】《28年毀滅倒數：人骨聖殿》勇奪新片雙冠軍　驚喜彩蛋讓粉絲跪求大結局

▲【28年毀滅倒數：人骨聖殿】票房開紅盤，不僅勇奪全台新片冠軍，北美首日更擊敗【阿凡達】新作。

圖、文／索尼影業提供

恐怖神作三部曲續集【28年毀滅倒數：人骨聖殿】於上週五（16日）在台上映，首週末以267萬新台幣勇奪全台新片票房冠軍，粉絲一致好評大讚「系列最佳」，【糖果人】導演妮亞達科斯塔接手後的最新作品，不僅延續丹尼鮑伊所奠定的世界觀，甚至更貼近原作【28天毀滅倒數】的主題精神，片中的驚喜彩蛋更讓大家迫不及待大喊：「給我三部曲大結局！」【28年毀滅倒數：人骨聖殿】也於上週末在北美上映，首日旋即以560萬美金（約1.77億台幣）擊敗【阿凡達：火與燼】拿下票房冠軍，外媒預估加上週一（19日）馬丁路德金恩紀念日的4天連假，將進帳1,500萬美金（約4.74億台幣）。截至今日為止，【28年毀滅倒數：人骨聖殿】全球票房來到3,120萬美金（約9.84億台幣），並且在英國、墨西哥等國皆拿下票房冠軍。

【28年毀滅倒數：人骨聖殿】不僅票房表現亮眼，口碑也持續延燒，在知名電影評論網爛番茄上獲得93%的高評價，代表觀眾喜好度的爆米花指數也高達89%，成為【28天毀滅倒數】系列作中評價最高的一集，丹尼鮑伊退居製片後親自欽點的接班人妮亞達科斯塔，與奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭繼續合作，走出完全不一樣的恐怖路線，更加黑暗及震撼的人性刻畫，帶來令人坐立難安的極限體驗。飾演凱森醫生的奧斯卡影帝雷夫范恩斯，以及飾演大反派吉米的傑克歐康納，在電影中精采的頂尖對決讓粉絲讚不絕口，年度神片將點燃末日世界的終極戰火！

【28年毀滅倒數：人骨聖殿】現正熱映中。