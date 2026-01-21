ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

霍諾德爬台北101！賈永婕吐心聲
日韓爆紅「迷你彩妝」台灣也能買到
李明川曬6天后聚餐照！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

貝克漢 蔡尚樺 Rain 惠理 賈永婕 賓賓哥 盧秀燕 王少偉

【廣編】《28年毀滅倒數：人骨聖殿》勇奪新片雙冠軍　驚喜彩蛋讓粉絲跪求大結局

▲▼ 28年毀滅倒數,人骨聖殿,恐怖電影,票房冠軍,續集,,雷夫范恩斯,妮亞達科斯塔。（圖／索尼影業）

▲【28年毀滅倒數：人骨聖殿】票房開紅盤，不僅勇奪全台新片冠軍，北美首日更擊敗【阿凡達】新作。

圖、文／索尼影業提供

恐怖神作三部曲續集【28年毀滅倒數：人骨聖殿】於上週五（16日）在台上映，首週末以267萬新台幣勇奪全台新片票房冠軍，粉絲一致好評大讚「系列最佳」，【糖果人】導演妮亞達科斯塔接手後的最新作品，不僅延續丹尼鮑伊所奠定的世界觀，甚至更貼近原作【28天毀滅倒數】的主題精神，片中的驚喜彩蛋更讓大家迫不及待大喊：「給我三部曲大結局！」【28年毀滅倒數：人骨聖殿】也於上週末在北美上映，首日旋即以560萬美金（約1.77億台幣）擊敗【阿凡達：火與燼】拿下票房冠軍，外媒預估加上週一（19日）馬丁路德金恩紀念日的4天連假，將進帳1,500萬美金（約4.74億台幣）。截至今日為止，【28年毀滅倒數：人骨聖殿】全球票房來到3,120萬美金（約9.84億台幣），並且在英國、墨西哥等國皆拿下票房冠軍。

【28年毀滅倒數：人骨聖殿】不僅票房表現亮眼，口碑也持續延燒，在知名電影評論網爛番茄上獲得93%的高評價，代表觀眾喜好度的爆米花指數也高達89%，成為【28天毀滅倒數】系列作中評價最高的一集，丹尼鮑伊退居製片後親自欽點的接班人妮亞達科斯塔，與奧斯卡金像獎提名編劇艾力克斯嘉蘭繼續合作，走出完全不一樣的恐怖路線，更加黑暗及震撼的人性刻畫，帶來令人坐立難安的極限體驗。飾演凱森醫生的奧斯卡影帝雷夫范恩斯，以及飾演大反派吉米的傑克歐康納，在電影中精采的頂尖對決讓粉絲讚不絕口，年度神片將點燃末日世界的終極戰火！

[廣告]請繼續往下閱讀...

【28年毀滅倒數：人骨聖殿】現正熱映中。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

28年毀滅倒數人骨聖殿恐怖電影票房冠軍續集雷夫范恩斯妮亞達科斯塔

推薦閱讀

《28年毀滅倒數》經典末日電影回歸　深思「勿忘死」跳脫傳統喪屍框架

《28年毀滅倒數》經典末日電影回歸　深思「勿忘死」跳脫傳統喪屍框架

7/22 22:33

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

4小時前

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

11小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

2小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

13小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

1/20 12:04

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

4小時前

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

5小時前

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

1/20 11:37

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

1小時前

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

16小時前

甩負面風波！啦啦隊女神柳柳有「BMW男」接送　香閨獨處4小時

甩負面風波！啦啦隊女神柳柳有「BMW男」接送　香閨獨處4小時

5小時前

熱門影音

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD
夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！

夏和熙拍BL劇「常揮到下面」　跟楊翹碩互比：他尺寸很大！
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

愛雅遭詛咒「一屍兩命」急報案　夏和熙挺好友「網路太多惡意」

看更多

【手機發撞擊通報】阿蘇直升機載2台人失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

不靠通告費！詹子晴手握9副業賺翻　創商業模式「拼出一套房」

34分鐘前40

曹西平「最後演唱會」告別式資訊曝光！　乾兒子悲痛發聲：一切很不真實

1小時前0

短劇頂流男神翻車！何聰睿自嘲「掛件男主」挨轟甩鍋　急發文道歉

1小時前55

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬！揭暈船陷阱：去久了很空虛

1小時前0

【廣編】《28年毀滅倒數：人骨聖殿》勇奪新片雙冠軍　驚喜彩蛋讓粉絲跪求大結局

1小時前0

遭長子開戰「貝克漢首露面發聲」！　吐無奈心聲：允許孩子們去犯錯

2小時前95

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

3小時前20

米倉涼子早被下逮捕令！「家中搜出大量毒品」檢方要求1關鍵防脫罪

4小時前35

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

4小時前2

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！
    4小時前1825
  2. 大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了
    11小時前1212
  3. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    2小時前185
  4. 蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」
    13小時前1620
  5. 被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回
    1/20 12:04527
  6. 當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」
    4小時前45
  7. 24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒
    5小時前41
  8. 長子：貝克漢一家全是演的
    1/20 11:374224
  9. 玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬
    1小時前104
  10. 賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
    16小時前2411
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合