1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛 水瓶事業旺興
文／清水孟國際塔羅小孟老師
今日運勢觀察
最強好運王：雙魚座。今天在工作、感情與財運上幾乎是「全壘打」等級的運勢，尤其是「美夢成真」的預兆非常強烈。
驚喜得主：獅子座與牡羊座。獅子有明顯的中獎運，牡羊則有意外的驚喜降臨，適合在今天嘗試一些平常不敢做的決定。
職場守護：魔羯座與水瓶座。這兩個星座今天在專業細節與挽回錯誤上有極佳的表現，能夠穩定大局並推動事業成長。
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：謹慎挽回錯誤
感情：達成平衡狀態
財運：財運旺興事業
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：積極面對問題
感情：熱鬧歡喜相聚
財運：投資計劃順利
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：等待開花結果
感情：分享喜怒哀樂
財運：廣納專業意見
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：細節表現良好
感情：順利圓滿溝通
財運：財運好事亨通
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：正職兼職皆旺
感情：甜蜜共用浪漫
財運：理財事半功倍
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：做好份內工作
感情：內心有話想說
財運：關注市場情緒
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：調整進度安排
感情：排除愛情障礙
財運：賺錢慾望強烈
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：風光明媚季節
感情：快樂談情說愛
財運：對投資感興趣
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：可以美夢成真
感情：遇到美好姻緣
財運：輕鬆的賺大錢
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：加班完成急件
感情：擁有共同愛好
財運：幸運意外降臨
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：靈機一動時刻
感情：訂婚過程順利
財運：小中大獎運勢
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：樂觀面對問題
感情：降低相處姿態
財運：把握市場訊息
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：天秤
