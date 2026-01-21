1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

文／清水孟國際塔羅小孟老師

今日運勢觀察

最強好運王：雙魚座。今天在工作、感情與財運上幾乎是「全壘打」等級的運勢，尤其是「美夢成真」的預兆非常強烈。

驚喜得主：獅子座與牡羊座。獅子有明顯的中獎運，牡羊則有意外的驚喜降臨，適合在今天嘗試一些平常不敢做的決定。

職場守護：魔羯座與水瓶座。這兩個星座今天在專業細節與挽回錯誤上有極佳的表現，能夠穩定大局並推動事業成長。

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：謹慎挽回錯誤

感情：達成平衡狀態

財運：財運旺興事業

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：水瓶

雙子座 ♊

工作：積極面對問題

感情：熱鬧歡喜相聚

財運：投資計劃順利

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：金牛

天秤座 ♎

工作：等待開花結果

感情：分享喜怒哀樂

財運：廣納專業意見

幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：處女

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：細節表現良好

感情：順利圓滿溝通

財運：財運好事亨通

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：獅子

金牛座 ♉

工作：正職兼職皆旺

感情：甜蜜共用浪漫

財運：理財事半功倍

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

處女座 ♍

工作：做好份內工作

感情：內心有話想說

財運：關注市場情緒

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：調整進度安排

感情：排除愛情障礙

財運：賺錢慾望強烈

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：射手

天蠍座 ♏

工作：風光明媚季節

感情：快樂談情說愛

財運：對投資感興趣

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙魚

雙魚座 ♓

工作：可以美夢成真

感情：遇到美好姻緣

財運：輕鬆的賺大錢

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：加班完成急件

感情：擁有共同愛好

財運：幸運意外降臨

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：雙子

獅子座 ♌

工作：靈機一動時刻

感情：訂婚過程順利

財運：小中大獎運勢

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：天蠍

射手座 ♐

工作：樂觀面對問題

感情：降低相處姿態

財運：把握市場訊息

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。