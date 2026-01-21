ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

今日運勢觀察

最強好運王：雙魚座。今天在工作、感情與財運上幾乎是「全壘打」等級的運勢，尤其是「美夢成真」的預兆非常強烈。

驚喜得主：獅子座與牡羊座。獅子有明顯的中獎運，牡羊則有意外的驚喜降臨，適合在今天嘗試一些平常不敢做的決定。

職場守護：魔羯座與水瓶座。這兩個星座今天在專業細節與挽回錯誤上有極佳的表現，能夠穩定大局並推動事業成長。

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：謹慎挽回錯誤

感情：達成平衡狀態

財運：財運旺興事業

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：積極面對問題

感情：熱鬧歡喜相聚

財運：投資計劃順利

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：金牛

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：等待開花結果

感情：分享喜怒哀樂

財運：廣納專業意見

幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：處女

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：細節表現良好

感情：順利圓滿溝通

財運：財運好事亨通

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：正職兼職皆旺

感情：甜蜜共用浪漫

財運：理財事半功倍

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：做好份內工作

感情：內心有話想說

財運：關注市場情緒

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：調整進度安排

感情：排除愛情障礙

財運：賺錢慾望強烈

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：射手

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：風光明媚季節

感情：快樂談情說愛

財運：對投資感興趣

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：可以美夢成真

感情：遇到美好姻緣

財運：輕鬆的賺大錢

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：加班完成急件

感情：擁有共同愛好

財運：幸運意外降臨

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：靈機一動時刻

感情：訂婚過程順利

財運：小中大獎運勢

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：天蠍

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：樂觀面對問題

感情：降低相處姿態

財運：把握市場訊息

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

9小時前

蕾菈離婚4月爆秘戀！被抓包「深夜進瘋男晨灰家」 曖昧唇環疑洩端倪

2小時前

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露

11小時前

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相…天王用繁體中文親回

21小時前

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

1小時前

「貝克漢一家」完美全是演的！長子撕破臉揭內幕：被父母控制一輩子　婚禮也被搶

22小時前

24歲啦啦隊女神柳柳強勢捍衛　黑粉急求饒

2小時前

霍諾德爬台北101掀討論　賈永婕吐心聲：幹大事的勇氣

10小時前

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

14小時前

女團成員「請假考學測」卻在上海出道！惹火粉絲：沒貢獻還佔名額

1/20 08:46

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

1/19 13:05

王少偉驚爆索命危機！合夥人豪賭千萬捲款潛逃　險遭黑道上門討債

11小時前

