米倉涼子早被下逮捕令！「家中搜出大量毒品」檢方要求1關鍵防脫罪

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本女星米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》，被函送檢方調查。她去年被媒體爆出家中被搜出大麻，檢察相關人士再爆料，麻藥取締部於去年10月就已經申請逮捕令，要逮捕她與阿根廷籍男友兩人到案。她因演出《派遣女醫》系列成為收視女王，此次涉違反《麻藥取締法》，接下來檢方調查後是否會起訴，引發各界關注。

▲米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》被函送檢方調查。（圖／翻攝自IG）

法院去年就發出逮捕令

[廣告]請繼續往下閱讀...

據日媒《週刊文春》報導，檢察相關人士透露，「麻取（麻藥取締部）於去年10月上旬，以違反麻藥取締法之嫌，向法院申請了米倉涼子以及與她處於半同居狀態的阿根廷籍戀人X先生的逮捕令，且實際上已獲准發出。」逮捕令需要搜查機關蒐集完齊全的犯罪證據之後，由法院審查是否有逮捕必要而發出，然而「針對兩人的逮捕令一再更新，至少直到去年年底，都仍處於可以執行逮捕的狀態。」

據了解，關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱麻取）被檢方提出了一項條件。那就是「不能只以米倉涼子單獨持有為由，而是必須以與X共同持有的嫌疑進行逮捕」。而「共同持有」指的是同一批違法藥物由複數人共同持有，報導指出，只要清楚違法藥物存放在住家何處，並處於可自行管理、控制的狀態，即可能被認定為共同持有。

為何堅持以「共同持有」立案

為何要堅持「共同持有」？前大阪地檢檢察官、現任律師的龜井正貴指出，若只有米倉涼子一個人為對象提起公訴，恐讓她有機會辯稱「違法藥物都是X的，我什麼都不知道」，或由X先生主動承擔所有責任，將無法起訴。

若是以共同持有起訴，即使藥物屬於X先生所有，也仍可認定為「因藥物是在米倉小姐的住家中被發現，她提供了保管場所，並容許在自宅存放」，從而追究其刑責。從案件構成與起訴的角度來看，檢方堅持共同持有是理所當然的。

男友離開日本再也沒來

米倉涼子去年住家被搜查後，X氏隨即出國，至今未再回到日本，形同於「潛逃海外」。而去年的12月18日，麻取部改為任意調查，再度前往她的住所進行現場勘驗。而從房間搜出的大量毒品到底是誰的？為此也採取指紋持續調查中。