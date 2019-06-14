獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

記者關韶文／台北報導

謝忻、阿翔爆出婚外情，新聞事件持續延燒第三天，過去許多藝人好友替這對「緋聞情侶」背書，沒想到最後卻打了自己嘴巴，令人相當憤怒。圈內好友私下透露，阿翔第一時間就向他們道歉，「謝謝，對不起，讓你們失望了。」

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事發當天，阿翔雖然在記者會受訪時，一度露出詭異微笑，被網友形容不夠正經。不過，據演藝圈友人透露，其實他私下充滿悔意，只要有傳訊息關心他的人，他都回覆，「謝謝，對不起，讓你們失望了。」即便和老婆Grace關係還是有疙瘩，但仍照常出席孩子畢業典禮，修復好爸爸形象。

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▲謝忻、阿翔新聞事件延燒，各自付出慘痛代價。（圖／擷取自謝忻IG、阿翔IG）

過去阿翔、謝忻兩人多次傳出緋聞，圈內許多好友替他們背書，現在事件爆發，等於是又打了那些「背書好友」一巴掌。圈內友人嘗試和謝忻聯繫，謝忻雖然對「婚外情」一事充滿悔意，但卻不自覺，自己也間接害了許多「幫她背書的朋友」，即使面對好友簡訊關心，也只有簡短回覆。

不過坊間也有另一說，由於阿翔、謝忻同屬一間公司，「浩角翔起」一直都是公司招牌搖錢樹，也可能公司戰略是「犧牲打」，緊急修復阿翔好爸爸形象，同時讓謝忻無限期停工，撤換《大集合》主持棒，為的就是讓「浩角翔起」不再失去代言、演出等相關機會，以免直接影響公司營收。

如今，謝忻被換掉《大集合》主持，宣布演藝事業無限期停工，而事發前一天的業配發文也被代理商緊急要求撤下，這些都成了她介入阿翔家庭的代價，是得過金鐘獎也沒辦法挽回的形象。經紀公司表示，「謝忻現在做錯事，心情很低落。我們先讓兩人分別處理各自的情緒與外界的關心，阿翔當然首要處理的是家人。」至於謝忻未來的工作規劃則還沒有明確回應。

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