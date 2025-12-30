張杰演唱會邀妻當嘉賓挨轟　9分鐘獨白護謝娜：當歌手前先當好男人

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手張杰和女星謝娜在2011年結婚，育有三個女兒，是演藝圈中的模範夫妻檔之一。怎料，他卻因邀請老婆擔任演唱會嘉賓，引發部分粉絲抗議，對此，張杰在29日的演唱會上也特別做出回應。

▲張杰和謝娜愛情長跑多年。（圖／翻攝自微博／張杰）

張杰今年在澳門舉辦三場跨年演唱會，然而在演出前，他被流出和謝娜一起彩排的影片，竟讓一部份的粉絲氣炸。粉絲對於工作室未提前公布謝娜將擔任雙人舞嘉賓表示不滿，認為這侵犯了他們的知情權和選擇權，並強調粉絲購票的初衷是欣賞張杰的音樂才華，而不是夫妻的互動，掀起不小的風波。

對此，張杰在29日的第一場演唱會上，發表了近九分鐘的獨白，其中提到：「我除了你們之外，也有自己的家庭，在有家庭之前，我和我愛的那個人，一路走了很遠的路，一路上可能跌跌撞撞，受到大家的祝福，當然也有人可能不瞭解、不理解，你是一個歌手，好好唱歌，但我想在做一個歌手之前，要做一個好的男人，所以我做了那首歌（愛人啊），因為那首歌當我唱起來的時候，心裡面想到的就是我一直愛著的那個人，我的娜娜。」

▲張杰在演唱會上護妻。（圖／翻攝自微博）

對於張杰此次的風波，網友紛紛表示「老婆都是他們口中的『無關人員』，那我請問你們和張杰啥關係啊」、「都三個孩子，粉絲還不能接受」、「演唱會還有嘉賓、有伴舞呢，人家十多年的老婆為啥不能做嘉賓」、「現在的粉絲總是不能擺正自己的位置，管太多了吧」。