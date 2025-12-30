ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu心疼王月昏迷PO文集氣
迎接2026必做4件事
林俊傑放閃爆婚事近了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李國超 曹雨婷 阿信 家寧 陳喬恩 怪獸 戴佩妮 朱孝天

張杰演唱會邀妻當嘉賓挨轟　9分鐘獨白護謝娜：當歌手前先當好男人

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手張杰和女星謝娜在2011年結婚，育有三個女兒，是演藝圈中的模範夫妻檔之一。怎料，他卻因邀請老婆擔任演唱會嘉賓，引發部分粉絲抗議，對此，張杰在29日的演唱會上也特別做出回應。

▲▼張杰邀妻當嘉賓挨轟　護謝娜：當歌手前先當好男人。（圖／翻攝自微博／張杰）

▲張杰和謝娜愛情長跑多年。（圖／翻攝自微博／張杰）

張杰今年在澳門舉辦三場跨年演唱會，然而在演出前，他被流出和謝娜一起彩排的影片，竟讓一部份的粉絲氣炸。粉絲對於工作室未提前公布謝娜將擔任雙人舞嘉賓表示不滿，認為這侵犯了他們的知情權和選擇權，並強調粉絲購票的初衷是欣賞張杰的音樂才華，而不是夫妻的互動，掀起不小的風波。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，張杰在29日的第一場演唱會上，發表了近九分鐘的獨白，其中提到：「我除了你們之外，也有自己的家庭，在有家庭之前，我和我愛的那個人，一路走了很遠的路，一路上可能跌跌撞撞，受到大家的祝福，當然也有人可能不瞭解、不理解，你是一個歌手，好好唱歌，但我想在做一個歌手之前，要做一個好的男人，所以我做了那首歌（愛人啊），因為那首歌當我唱起來的時候，心裡面想到的就是我一直愛著的那個人，我的娜娜。」

▲▼張杰邀妻當嘉賓挨轟　護謝娜：當歌手前先當好男人。（圖／翻攝自微博）

▲張杰在演唱會上護妻。（圖／翻攝自微博）

對於張杰此次的風波，網友紛紛表示「老婆都是他們口中的『無關人員』，那我請問你們和張杰啥關係啊」、「都三個孩子，粉絲還不能接受」、「演唱會還有嘉賓、有伴舞呢，人家十多年的老婆為啥不能做嘉賓」、「現在的粉絲總是不能擺正自己的位置，管太多了吧」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張杰謝娜

推薦閱讀

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

2小時前

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

2小時前

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

5小時前

林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫

林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫

1小時前

NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

1小時前

Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針：我變勇敢了

Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針：我變勇敢了

5小時前

Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣：月姐一定沒問題

Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣：月姐一定沒問題

2小時前

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

55分鐘前

NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金　創韓偶像歷史新高

NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金　創韓偶像歷史新高

9小時前

《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

1小時前

福原愛才認不夠成熟害婚姻破裂　江宏傑IG吐14字：很多事不用解釋

福原愛才認不夠成熟害婚姻破裂　江宏傑IG吐14字：很多事不用解釋

5小時前

aespa Ningning缺席《紅白》！捲原爆爭議　SM突公告：染流感不參加

aespa Ningning缺席《紅白》！捲原爆爭議　SM突公告：染流感不參加

3小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷
成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

看更多

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前0

張杰演唱會邀妻當嘉賓挨轟　9分鐘獨白護謝娜：當歌手前先當好男人

55分鐘前21

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

1小時前20

NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

1小時前318

林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫

1小時前10

《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

2小時前20

Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣：月姐一定沒問題

2小時前0

比佛利貴婦閨蜜檔「雙雙婚變」　安海瑟薇造型師加盟…搗亂名媛圈

2小時前1711

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

2小時前2631

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

3小時前20

八點檔女星突PO婚戒照！　淚揭背後暖心真相：我是個幸福的小女孩

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光
    2小時前5231
  2. 林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多
    2小時前3411
  3. 60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天病床照曝光
    5小時前4413
  4. 林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫
    1小時前616
  5. NewJeans Danielle遭解約後首露面！
    1小時前4
  6. Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針吐心聲
    5小時前6
  7. Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣
    2小時前4
  8. 2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看
    55分鐘前4
  9. NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金
    9小時前162
  10. 《銀魂》男星性侵判4年復出被酸反嗆：有前科也能做
    1小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合