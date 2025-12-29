ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約風波鬧了一年，成員Hyein和Haerin於11月搶先與公司修復關係，接著其餘三人也宣布放棄上訴。然而，ADOR在29日宣布開除Danielle，還打算提告，而Danielle的近況也被網友曝光。

▲▼NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳。（圖／翻攝自X／NewJeans_twt）

▲Danielle被退出NewJeans。（圖／翻攝自X／NewJeans_twt）

一名網友29日在網路社群「NewJeans Gallery」發文，透露自己才剛和Danielle一起做了志工活動。在網友曬出的照片中，可以看到Danielle戴著毛帽與口罩，穿深色上下裝、黑色運動鞋，全程低調卻相當投入。

該網友在文中大讚Danielle的表現說：「她是兩個小時內非常認真搬運、行動的志工之一，是讓人放心的團隊成員。」更令人意外的是，Danielle在活動結束後，不但分送餅乾、巧克力，還一一接受所有合照請求、面帶笑容簽名，「她完全沒有流露出任何情緒（指遭到解約通知），所以我當時完全不知道，是後來下山看到新聞才知道的。」

▲▼NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳。（圖／翻攝自NewJeans Gallery）

▲Danielle在解約通知這天去做公益活動。（圖／翻攝自NewJeans Gallery）

據悉，Danielle當天是與歌手Sean一同參與「讓大韓民國溫度上升1度」的煤磚志工活動，而其實她早在本月22日就曾和Sean一起做過同樣的公益活動。當時Sean曾在Instagram分享心得，寫道：「Danielle的第一次煤磚志工活動。『流汗了呢，但很幸福』，就這樣慢慢地一步一步來」，並上傳了Danielle揹著煤磚的照片。

另一方面，ADOR在同一天正式對外宣布與Danielle解除專屬合約。ADOR表示，在法院對專屬合約效力確認案作出判決後，公司曾與Minji、Hanni、Danielle以及成員家人進行了多次對話，Hanni決定尊重法院判決並繼續合作，Minji也仍在溝通中；但對Danielle，ADOR則表示：「判斷她已難以作為NewJeans成員及ADOR所屬藝人繼續合作，因此今日通知了解除專屬合約。」同時公司也強調，將對導致此次紛爭的相關人士追究法律責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

NewJeansDanielleADOR

