羅志祥：最暖男友陪你甜蜜過暑假！　親自示範「深情演出」

記者關韶文／台北報導



羅志祥親手打造的「最燥男團」C.T.O又有新歌了！推出今夏最浪漫戀愛單曲《LOVE YOU》，率先在電台首播，甜蜜度爆表引起廣大迴響！羅志祥也開心在臉書寫下，「最暖男友陪你甜蜜過暑假，6/21唱片行找甜蜜驚喜。」

▲羅志祥替C.T.O宣傳新歌。（圖／翻攝羅志祥臉書）

新歌《LOVE YOU》以青春浪漫電影《初戀中的那些小事》作為影像主題，導演安排3位女主角，考驗C.T.O團員們熱戀和分手的演技，一開始收到腳本，負責和女主角演出分手劇情的團員梓寧、振緯和梓鑫忍不住羨慕薛恩、仕偉、宇慶3位可以與女主角談戀愛。

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▲C.T.O推出甜蜜單曲。（圖／環球提供）

MV中負責熱戀組的薛恩，在櫻花盛開的繽紛花園，像是從漫畫裡走出來的花美男，和女主角在浪漫的藍色系房子前談情說愛，摟摟抱抱、臉紅心跳的他害羞表示，「腦袋一片空白，只知道女主角的頭髮很香。」仕偉、宇慶同時也分別上演浪漫約會戲碼。

被分配到「失戀陣線」的梓鑫使出各種招數討女友歡心，霸氣壁咚展現很Man的一面，但冷若冰霜的女友仍不為所動；年紀最小的振緯，面臨女友決定離去的不捨，老闆羅志祥更親自教他怎麼表現深情地不捨，釋放出希望她幸福但又捨不得的氛圍，強忍男兒淚卻仍忍不住心碎的倒在地上大聲吶喊，咚的一聲巨響頭讓團員們都嚇到了。