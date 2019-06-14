台灣情侶詐死賺保險金　律師爆「一條龍服務」1萬搞定

記者許逸群／台北報導

律師謝震武日前主持高點法律談話綜藝節目《震震有詞》，針對近年來層出不窮的保險理賠糾紛事件進行探討。許多人異想天開地以各種理由想辦法詐領保險金，律師沈靖家更分享情侶「詐死」的案例。

▲《震震有詞》探討保險理賠糾紛。（圖／和展影視提供）



律師沈靖家分享情侶詐死的案例，一名男生從小在緬甸長大，回台後認識女友論及婚嫁，某日兩人去緬甸旅遊，碰到當地號稱可以做死亡證明書的人，對方打包票連外交使館認證都可以處理，根本一條龍服務，重點是費用只需要緬甸幣35萬，折合台幣1萬元，讓現場來賓驚呼「這麼便宜」！

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▲《震震有詞》主持人謝震武。（圖／記者李毓康攝）

沈靖家說，開立死亡證明後，女方家人順利地到戶政事務所開立除戶證明，也向保險公司申請理賠。但最後還是事跡敗露，因為兩人都是卡債族卻在出國前買了鉅額保險不合常理，保險公司委託緬甸律師協助調查，發現開立死亡證明的醫院中根本沒有這女生的醫療紀錄，種種證據最後讓真相曝光。

醫療記者全嘉莉分享自身經驗，十多年前她開刀切除子宮肌瘤，當時向保險公司申請理賠，但保險經紀人卻告知之後復發則不再理賠，全嘉莉說：「保險經紀人的論點在於子宮肌瘤會不斷再生，除非找醫生開立證明，證明這次手術摘除得非常乾淨兩年內不會復發。保險達人劉鳳和則認為是該名保險經紀人不想處理理賠。