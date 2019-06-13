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影／邱澤靈異片《第九分局》首支預告！「最後1秒」嚇壞網友

記者洪文／綜合報導
 
邱澤、温貞菱、澎恰恰與新生代偶像劉奕兒主演新片《第九分局》，13日正式宣布定檔8月29日鬼門關上映，並且推出首支預告，影片「最後一秒」出現鬼怪，嚇壞網友。邱澤繼去年賣座電影《誰先愛上他的》演技大爆發後，翻轉暖男形象，在片中飾演一個從小就有靈異體質的菜鳥警探，意外被吸收進入神秘組織「第九分局」後，當起「通靈神探」，專破地上破不了的懸案。

▲▼《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）

▲《第九分局》劇照。（圖／甲上提供，以下同）
  
《第九分局》導演王鼎霖表示：「這個故事有好玩的概念，一群抓鬼神探要破驚人懸案，不但融合許多好萊塢經典電影的元素，也加上東方的鬼文化。」而金獎影帝邱澤更是他一直想要合作的對象，他說：「我和邱澤聊了大半年，根據彼此的想法塑造出『通靈神探』阿豪這個角色的個性和特質。」

談到綜藝天王澎恰恰，導演王鼎霖也盛讚：「他是厲害的演員，這次他飾演一個經驗老道的探員，在拍攝澎恰恰跟邱澤解釋世界上的鬼怪規則時，卻一度忘了喊卡，因為澎哥的演技把我整個吸進去了。」而這次邱澤和澎恰恰化身抓鬼搭檔卻不陌生，因兩人曾一起打過棒球，默契十足。

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▲▼《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）

多年前曾主持過「玫瑰之夜-鬼話連篇」單元的澎恰恰，聽過無數恐怖的鬼故事，拍片現場會不時和邱澤分享片場靈異經歷，也讚賞小老弟邱澤是個認真努力帥氣的演員，現在合作演戲才發現他很有想法，他還爆料：「邱澤私下很皮，我們改編一首台語版的『夜來香』，但我們不能唱，因為改編成歪歌了。」

▲▼《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）

《第九分局》描述天生有靈異體質的菜鳥警探陳家豪（邱澤飾），充滿正義感、想打擊犯罪卻因分不清人鬼頻頻鬧出烏龍。一場出勤意外，連累搭檔學長殉職而被迫離開警局，在老鳥警探老張(澎恰恰飾)的協助下，陰錯陽差加入地下的神秘警察組織「第九分局」。「第九分局」專門處理地上辦不了的懸案及各式靈異案件，阿豪開始和老張、有通靈能力的學姐小雪（温貞菱飾）學習用桃木傘、香架、聖水槍等獨門法器抓惡鬼。某日，社會線記者如心（劉奕兒飾）請求協尋友人神秘死亡的真相時，他們意外捲入了一宗震驚社會的連環殺人命案。

▲▼《第九分局》劇照。（圖／甲上提供）

《第九分局》由全能製作股份有限公司、華文創股份有限公司、樂到家國際娛樂股份有限公司與滿滿額娛樂股份有限公司出品，金牌製作人王鈞、資深電影監製葉如芬、陳鴻元三人攜手聯合監製，新銳導演王鼎霖執導，集結邱澤、温貞菱、澎恰恰與新生代偶像劉奕兒共同主演。電影將於8月29日在台上映。

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第九分局, 邱澤

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