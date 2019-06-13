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回收背叛妳的男人？　黃小柔親吐「被劈腿後關鍵1個月」：是妳的跑不掉

記者潘慧中／綜合報導

無論是在演藝圈或日常生活中，另一半出軌偷吃時有所聞，黃小柔12日透露最近看到有女網友難過私訊：「我被劈腿了」，她建議不管是否決定原諒，現階段先斷訊一個月，「先把這個問題放著，不要立即處理，也盡量想辦法不要陷在自憐自艾的狀態裡，因為妳現在不管做任何決定都是在傷害自己！」

▲▼黃小柔親吐「被劈腿後關鍵1個月」。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲黃小柔。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

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黃小柔當下讀完女粉絲的私訊後問：「如果他答應妳跟這個女生再也不聯絡，妳願意重新再接受他嗎？」粉絲一句話都說不出口，她感受到對方內心的拉扯，「因為我以前也這麼傻過。」

被劈腿那瞬間的心情，黃小柔全都經歷過，「我在他身上浪費的青春怎麼辦？我覺得我再也找不到一個可以像他一樣愛我的人？難道我不夠好嗎？我為他付出的還不夠多嗎？」走過感情荊棘的她不捨地說：「咱們女孩怎麼可以傻成這樣！要把背叛妳的男人回收？然後找理由安慰自己，他會改變的？妳確定？」

▲▼黃小柔親吐「被劈腿後關鍵1個月」。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲黃小柔給被劈腿的女孩建議。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

若妳正好也遇到類似問題，黃小柔建議封鎖劈腿的那一方後，什麼事都不聽不看不想，「聽起來有點扯對吧！相信我…好嗎？」嘗試斷訊一個月，就算對方狂打電話也別心軟，「死撐活撐也要給我撐過去！」

▲▼黃小柔親吐「被劈腿後關鍵1個月」。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲黃小柔。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

黃小柔建議女孩們把握這段時間好好犒賞自己，「過了一個月後…再回來處理這個問題，妳會更清楚了解，這個男人到底值不值得讓妳繼續跟他在一起…是妳的跑不掉，讓他知道妳的好，讓他來珍惜妳。」如果男方沒有下文的話，「那妳還堅持什麼？相信我！下一個會更好。」

黃小柔IG全文：

前幾天女孩私訊我她被劈腿了！
讀完她痛徹心扉的留言後，我問～

如果他答應妳跟這個女生再也不聯絡，妳願意重新再接受他嗎？
女孩沈默不語⋯
我可以感受到他內心的拉扯⋯因為我以前也這麼傻過

我在他身上浪費的青春怎麼辦？

他雖然很可惡，可是我真的想原諒他，因為我覺得他不是故意的！最壞的是這個勾引他的婊子！ X的⋯她長得還好，但！身材好慘了！

我覺得我再也找不到一個可以像他一樣愛我的人？

為什麼是我？難道我不夠好嗎？我為他付出的還不夠多嗎？

我沒有辦法成全他們，我也要他跟我一樣痛苦！

咱們女孩怎麼可以傻成這樣！
要把背叛妳的男人回收？
然後找理由安慰自己，他會改變的？妳確定？

不管妳的決定如何！
如果可以請妳試著做一件事情，先把這個問題放著，不要立即處理，也盡量想辦法不要陷在自憐自艾的狀態裡，因為妳現在不管做任何決定都是在傷害自己！

現在妳唯一能做的就是⋯把他封鎖，不聽不看不想⋯對！什麼都不要做⋯聽起來有點扯對吧！相信我⋯好嗎？試著斷訊維持一個月，就算他瘋狂找妳⋯別心軟！也別得意，死撐活撐也要給我撐過去⋯這個月想盡辦法對自己好，吃大餐/去SPA/剪頭髮/犒賞自己坐計程車上下班.課/跟姐妹去放鬆/出國放空/買東西犒賞自己/ 以上 過了一個月後⋯再回來處理這個問題，妳會更清楚了解，這個男人到底值不值得讓妳繼續跟他在一起！只有妳最了解妳自己，此時此刻發球權在妳身上，妳就可以大膽做決定，結果不管如何，是妳的跑不掉，讓他知道妳的好，讓他來珍惜妳⋯或許妳會問，如果他沒來找我呢？
傻瓜⋯那妳還堅持什麼，相信我！下一個會更好

#跟過去的每次跌倒說謝謝
#女孩加油
#有自信是最快通往幸福的捷徑
#別怕妳值得更好的
#我就是一路這樣過來的

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

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