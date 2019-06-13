潘裕文睽違兩年訪香港　廣東話竟只記得「小心台階」！

記者蔡琛儀／台北報導

潘裕文上週末到香港舉辦生日歌友會，也是他睽違兩年再度到香港宣傳新專輯《我們都一樣》，太久沒來香港，他笑說本來就不太精通的廣東話也退步很多，唯一記得的只有：「大家好我是潘裕文」、「小心台階」兩句話，原因是下機場搭手扶梯，就會一直聽到「小心台階」。

▲▼潘裕文睽違兩年到香港與粉絲見面。（圖／闊思音樂提供）

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他20日將迎接35歲生日，原訂歌友會只有唱四首歌，因為現場歌迷反應熱烈，潘裕文不斷加唱，還開放點歌，時間延長超過一個小時，還欲罷不能，讓經紀人一度直呼：「音控師麻煩把潘裕文的麥克風mute掉。 」

香港歌迷還跟潘裕文一起淸唱王菲的《約定》，他現場也許下生日願望，希望很快能夠到香港開演唱會，同時也藉由這首歌，跟歌迷約定未來十年，都能繼續聽他唱歌，也都能跟歌迷一起過生日。隨後他也舉辦小型專輯簽唱會，特別與吉他手準備了方大同的《愛愛愛》、《歌手與模特兒》與歌迷同樂，且公司當天準備的專輯也全數售光，讓潘裕文非常感動。

▲▼潘裕文簽唱會有不少粉絲到場，還掃光專輯，讓他相當感動。（圖／闊思音樂提供）

身為大食怪的潘裕文，此次香港行早早就開好了美食清單，跟工作人員說他這次一定要吃到燒鵝、海鮮、菠蘿油等等，要一次補足這兩年對香港美食的想念。接下來他將在16日於台北西門河岸留言，舉辦台北場的生日會。