夏語心深U泳裝「雪白半球露出」！　短褲一脫…高衩開到腿根網辣暈

記者韓景樺／綜合報導

女星夏語心擁有精緻瓜子臉和窈窕好身材，是不少人心目中的女神，經常在社群網站上分享生活日常的她，12日也大方曬出泳裝辣照，泳衣的挖空、高衩設計完全凸顯她的火辣曲線，破尺度的穿著也讓不少網友大呼簡直要噴鼻血了。

▲夏語心擁有火辣身材，12日大方PO出泳裝辣照。（圖／翻攝自IG／夏語心）

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陽光活潑的夏語心常在IG分享美美的出遊照，當中也不乏到海邊玩水的比基尼辣照。12日她難得再次PO出泳裝照，雖然不是細肩帶比基尼，但胸前的深U設計、腰部側邊挖空的4個大洞，讓她穠纖合度的好身材和水滴型美胸展露無遺，連胸下的刺青都看得一清二楚。

▲夏語心泳裝有玄機，一脫下短褲高衩立現，大秀逆天美腿。（圖／翻攝自IG／夏語心）

原以為上半身已經夠辣，沒想到下一秒夏語心大方脫去短褲，下身高衩開到腿根，大秀一雙逆天的修長美腿。黑色泳裝穿在身上，更凸顯了夏語心的白皙皮膚，黑白的明顯對比也讓藝人成語蕎也驚呼「好性感」，男星謝佳見和黃玉榮也吹哨「嗶嗶嗶嗶」暗示太犯規，「夭壽正」。

▲不少藝人好友，包含成語蕎、謝佳見、黃玉榮等人都留言。（圖／翻攝自IG／夏語心）

網友們看到夏語心的辣照後，也紛紛驚呼身材超好，「辣慘」、「哇長輩深藏不露」、「喜歡妳甜美的笑容，超讚！皮膚白、比例好，泳裝沒話說啦」。

▲夏語心的泳裝照讓不少網友都讚辣，直呼要流鼻血。（圖／翻攝自IG／夏語心）