YOSHIKI沒跟蔡英文吃飯？台北密會香港巨星：吃了很多臭豆腐

日本傳奇天團「X JAPAN」團長YOSHIKI昨(11)日自爆人在台灣之後,引來台灣總統蔡英文推特全日文回應,希望可以讓她親自招待,讓不少粉絲敲碗兩人世紀同框,不過沒有等到這個消息,YOSHKI倒是和香港天王在台北合體,並表示吃了不少臭豆腐,玩得很開心。

▲YOSHIKI台北密會香港巨星成龍。(圖/翻攝自YOSHIKI IG)

YOSHIKI稍早在Instagram上面發布新照片,寫下「Wonderful dinner with...(和...美好的晚餐)」,而他標註的人、以及照片中面對面坐著的,正是來自香港的國際巨星「成龍」!

照片中兩人談笑風生,面露愉悅表情,在台北合體並偷偷密會,展現了私下的好交情。事實上成龍今午才剛在台北舉辦新專輯《我還是成龍》發片記者會,還參加了廣播電台的宣傳活動,繁忙行程中,依舊抽空會老友。

▲YOSHIKI表示這次吃了很多臭豆腐。(圖/翻攝自YOSHIKI推特)

至於YOSHIKI也在推特用英文寫下,「謝謝所有粉絲以及台北朋友的推薦,我吃了很多臭豆腐並度過了很棒的時光!再次感謝!(Thanks to all fans and friends in Taipei for your recommendations! I ate a lot of stinky tofu and had a very good time! Thanx again!)」並用日文表示,「謝謝台北的大家」。

此外,昨日YOSHIKI曝光在台北的消息後,總統蔡英文她以全日文寫下,「歡迎來到台灣!如果有時間的話,在西門町散散步是不錯的主意,這裡有很多好吃的餐廳,重要的是離我工作的總統府也很近。」並盛情邀請,「如果方便請讓我請一頓飯吧」。

