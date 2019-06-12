YOSHIKI沒跟蔡英文吃飯？台北密會香港巨星：吃了很多臭豆腐

記者吳孟庭／綜合報導

日本傳奇天團「X JAPAN」團長YOSHIKI昨（11）日自爆人在台灣之後，引來台灣總統蔡英文推特全日文回應，希望可以讓她親自招待，讓不少粉絲敲碗兩人世紀同框，不過沒有等到這個消息，YOSHKI倒是和香港天王在台北合體，並表示吃了不少臭豆腐，玩得很開心。

▲YOSHIKI台北密會香港巨星成龍。（圖／翻攝自YOSHIKI IG）

YOSHIKI稍早在Instagram上面發布新照片，寫下「Wonderful dinner with...（和...美好的晚餐）」，而他標註的人、以及照片中面對面坐著的，正是來自香港的國際巨星「成龍」！

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照片中兩人談笑風生，面露愉悅表情，在台北合體並偷偷密會，展現了私下的好交情。事實上成龍今午才剛在台北舉辦新專輯《我還是成龍》發片記者會，還參加了廣播電台的宣傳活動，繁忙行程中，依舊抽空會老友。

▲YOSHIKI表示這次吃了很多臭豆腐。（圖／翻攝自YOSHIKI推特）

至於YOSHIKI也在推特用英文寫下，「謝謝所有粉絲以及台北朋友的推薦，我吃了很多臭豆腐並度過了很棒的時光！再次感謝！（Thanks to all fans and friends in Taipei for your recommendations! I ate a lot of stinky tofu and had a very good time! Thanx again!）」並用日文表示，「謝謝台北的大家」。

此外，昨日YOSHIKI曝光在台北的消息後，總統蔡英文她以全日文寫下，「歡迎來到台灣！如果有時間的話，在西門町散散步是不錯的主意，這裡有很多好吃的餐廳，重要的是離我工作的總統府也很近。」並盛情邀請，「如果方便請讓我請一頓飯吧」。

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