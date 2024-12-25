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張馨予被控「使喚空姐放名牌包」　轉發爆料文正面槓：別小看我網速

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張馨予曾演出過多部金庸電視劇，也是《武媚娘傳奇》的蕭淑妃，2018年因嫁給知名軍官，被封為「最美軍嫂」。她前一天才為軍官丈夫平反有關工作的議論，沒想到，25日突然被爆曾在飛機上使喚空服員。對此，張馨予直接轉發該貼文回應，並反嗆對方「不要小看我的網速」。

▲▼張馨予被控「使喚空姐放名牌包」轉發爆料：別小看我網速。（圖／翻攝自微博／武媚娘傳奇、張馨予）

▲張馨予曾演出《武媚娘傳奇》蕭淑妃一角。（圖／翻攝自微博／武媚娘傳奇、張馨予）

一位自稱是空姐的網友爆料，張馨予某天搭機，一上來就把愛馬仕包包交給她，要她幫忙放到上方行李箱，還交代她要特別注意，網友吐槽說：「額，既然這麼貴重的包，幹嘛不自己放？放個包而已，我個勞動人民能咋地折騰它？現在嫁了個體制老公，應該能自己放包了吧。」

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▲▼張馨予被控「使喚空姐放名牌包」轉發爆料：別小看我網速。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料曾被張馨予使喚。（圖／翻攝自微博）

對此，張馨予25日轉發爆料文表示，自己很少背愛馬仕包坐飛機，「就算有也屈指可數十年前了，可以查詢大家拍的機場照片為證。」張馨予強調，自己從來不會要空服員注意自己的包包，「這不是我的性格，我自己就不是個小心翼翼的人。」

針對這些虛假爆料，張馨予表達了她的憤怒和無奈。她指出，有些人隨便編造故事，然後被營銷號截圖下來，就變成了她的「鍋」，「以前我就遇到過，說自己遇到我這個事情那個事情全都是瞎編，只要我當下不回應，被人截圖了以後這件事就變成了我真實發生過的。」她也警告說：「你這樣瞎說非常不負責。 不要小看我的網速。」

▲▼張馨予被控「使喚空姐放名牌包」轉發爆料：別小看我網速。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予回應爆料。（圖／翻攝自微博／張馨予）

原本爆料網友還反擊說：「我就是十幾年前做乘務員（空服員）的～我就是個素人，能造什麼謠。」網友還清楚說出張馨予的穿著及座位，不過隨後就刪除了爆料文。對此，有其他網友表示：「一個乘務員，每天要遇到多少乘客？每年要遇到多少明星？十多年前的事情，能記得那麽清楚？前前後後坐了誰，什麽飛機號，都記得那麽清楚？」張馨予則回說：「放到懸疑片裡這就是嫌疑人之一。」

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