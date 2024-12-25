宋逸民愛兒回國機場貴賓級待遇　陳維齡白家綺吳東諺平安夜藝起報佳音

記者葉文正／台北報導

昨天是一年一度的平安夜，藝起發光協會宋逸民、陳維齡牧師夫婦和吳東諺、白家綺夫婦特別受到邀請，一同前往內政部警政署報佳音！並送上蘋果希望警政署同仁平平安安，此外，宋逸民大兒子駿哥也從英國返回台灣，一家團聚充滿歡樂聖誕平安歡樂。

▲吳東諺(左起)、白家綺、宋逸民、陳維齡到警政署報佳音。（圖／藝起發光）

宋逸民牧師夫婦除了對警政單位表示感謝之外，並且特別為警政同仁獻上祝福的禱告，逸民牧師特別提到唯有警政同仁平平安安，老百姓也才會平平安安。而吳東諺和白家綺也表示會全力支持並宣導警政單位反詐騙，特別現在兩人身為四寶爸媽，更感受警政同仁為維護治安不辭辛勞。

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▲宋逸民、陳維齡到警政署。（圖／藝起發光）

四人也特別贈送代表「平安」的蘋果和「吉利」的橘子給警政署和保六總隊的同仁們，祝福大家「平平安安」以及「大吉大利」！警政署長張榮興也親自到場歡迎並準備了聖誕糖果小禮物、保護傘、...等等回禮送給在場的大家！現場充滿了聖誕夜平安的歡樂氣氛。

▲吳東諺(右)、白家綺現身警政署。（圖／藝起發光）

藝起發光協會今年最後一場的巡迴音樂盛會將在12月28日晚上於台中舉行，屆時將會有超過50名的藝人團隊抵達台中東海靈糧堂，歡迎大家一同前往參加！宋逸民牧師及陳維齡師母也表示，今年超過百場的巡迴佈道及音樂盛會的活動，也逐漸告一個段落，願每個人都可以感受到聖誕「真平安」！接下來也會繼續造訪弱勢團體，跟更多的公益團體機構合作，到各地區散播上帝的愛，也期望明年的一開始就有新氣象跟新的希望，讓愛的行動不間斷的持續進行。

▲駿哥從英國回台灣。（圖／翻攝臉書）

而宋逸民與陳維齡愛兒宋承駿原本在英國念書，但耶誕假期也不忘回國，一家人盛大在機場歡迎駿哥回國，宋逸民前晚還興奮到睡不著覺，駿哥妹妹喬妹還特地製作歡迎歸國的看板送給哥哥，一家人在耶誕前夕能夠團圓，讓夫妻倆開心到合不攏嘴。