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小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

記者孟育民／台北報導

小S今（24日）曬出與家人慶祝聖誕節照片，其中不只大女兒Elly從美國回來，連久違露面的大S都驚喜現身，與具俊曄一同合照，驚人狀態讓網友都超震驚，直呼：「大S真的美到發光」、「真的回春了」、「熙媛太美了」，紛紛敲碗她能重返螢光幕。

▲▼小S一家人提前過聖誕節，大S罕見露面。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S一家人提前過聖誕節，大S罕見露面。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S提前與家人歡慶聖誕節，一家人度過溫馨的夜晚，她曬出合照並分享喜悅，「跟家人在一起就是開心，好啦，這種氣氛，能不小酌一下嗎？祝大家都平安健康！」許久沒出現在公眾視野的大S更罕見現身，畫面中頭戴紅色髮箍，氣色、狀態都極佳，雖然已經48歲了，但依舊仙氣十足。

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▲▼小S一家人提前過聖誕節，大S罕見露面。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲▼小S與大女兒Elly合照，母女就像姐妹一般。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲▼小S一家人提前過聖誕節，大S罕見露面。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

另外，小S大女兒Elly目前就讀美國就讀南加州大學，也趁著空檔特別回台灣，讓媽媽感動不已，直呼：「我親愛的大寶貝回來了，就算她現在給我用超長美甲，眼線拉到太陽穴，但她永遠都還是我心中的許俏妞。」Elly也在底下回應：「愛你喔媽咪。」小S曬出母女合照，也讓網友讚嘆簡直就是姐妹，一家人感情真好！

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小S, 大S, 具俊曄, 聖誕節, Elly

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