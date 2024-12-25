六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

▲六月在爆發緋聞後，決定直球面對，坦承說出婚姻中的瘡疤。（圖／鏡週刊提供）

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結婚13年的六月被本刊踢爆曖昧小20歲的滑雪教練，隨後她接受本刊獨家專訪，「我做錯事了，很對不起。」原本夫妻預計在今年底發布離婚聲明，倒是因為日前彼此各自精彩的爆料，兩人決定共同面對，也就是說六月決定繼續與李易走下去，一度宣誓：「我們絕對不會離婚，永遠都不會了。」

12月18日本刊報導曝光的前一晚，六月徹夜未眠，睜著眼睛凝視天花板，面對這件她形容是生涯最大災難的消息，第一件事情就是跟先生李易道歉，取得對方原諒。接著六月脂粉未施、雙眼紅腫地直奔經紀人的工作室，向本刊娓娓道來這場災難始末。

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綁著馬尾的六月依稀可見幾根白髮，當前最在意的是她的先生李易和孩子；最初被爆婚外色聊滑雪教練，六月回應本刊說道：「前些日子心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸，相當不好意思。」她做錯事就道歉，認為自己必須是個敢做敢當的媽媽，即使婚姻的崩解和李易兩個人都有責任；「其實我們離婚協議書很早就簽好了，就在今年12月31日要正式發布。」

▲六月傳出曖昧小她20歲的滑雪教練，成為她事業、婚姻的重大危機。（圖／翻攝自IG）

▲原本擬好的離婚協議書，但在簽字時，六月和李易同時痛哭而決定「不離了」。（圖／鏡週刊提供）

▲六月和李易努力修復關係，也會在限動中曬出相處日常。（圖／翻攝自六月IG）

早在12月初，經紀人就替他倆擬好離婚聲明稿，「在離時間越來越近的時候，我發現我沒辦法，我以為我不愛李易了，可是直到那一刻，真的知道要結束的那一刻，我簽不下去。」那天，六月拿著筆、懸在半空中，聲明稿始終都沒辦法簽下去，她和李易都哭了，於是闡述心意、互相告解，承認在婚姻中錯誤的地方，決定彼此都放下，「我們還想努力，請再給我們一些時間。」







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