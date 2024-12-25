JKF女郎奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

圖文／鏡週刊

網紅奈奈子Koori從直播平台出道，曾一度衝上當月人氣榜第4名，遭到爆料除了當已婚富商的小三之外，竟還以「呷好逗相報」的方式，帶著姐妹一起服侍該名富商，形成4女共侍一夫的驚人情況；富商老婆在手機發現不堪入目的性愛影片，也幾乎讓富商他家呈現一團混亂。

對比之下，在奈奈子的社群平台上，平時總和姐妹出遊，從未出現過和男生的合照；到了晚上，這些在她社群上一起玩樂的姐妹，就一起為富商服務。而富商寵愛她們的方式也非常實際，比如說帶著奈奈子去香奈兒名店血拚，還拍了合照。

只見照片中奈奈子拿著獲得的名牌包，開心地將手拖著腮，臉上充滿燦爛笑意；而富商的手則是不安分地搭在她的腰上。

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▲華服、名牌包在奈奈子身上是標準配備，其實都有金主支援。（翻攝自奈奈子IG）

加上奈奈子出身JKF；JKF女郎們過去就曾被李妍瑾的前男友、知名的AV導演圤智雨爆料，「小三、詐騙、賣淫、嗑藥，這些狀況總是可以在JKF中找到對應的網美。」

當時導致其中一名叫作陳香菱的女郎及JKF女郎所屬的雷麒公司認為名譽受損提出告訴；只是經台北地檢署調查後，認為未逾越合理評論範疇，「處分不起訴」；既然奈奈子的前同事都這樣了，她被爆的所作所為也毫不意外。

▲奈奈子（左）靠著美豔外表，擠身爭議不少的JKF女郎之列。（翻攝自奈奈子臉書）



若奈奈子只是在商言商、用心做服務就算了，但竟然還暈船。奈奈子在臉書發文寫著：「你說，短暫的陪伴是獎勵還懲罰？」喃喃自語且意有所指「獎勵」與「懲罰」的同時，開始想涉入富商生活，疑似有篡位當正宮的念頭，她竟然跑去追蹤富商親友的IG，觀察對方的家人。

沒料到富商親友也因此嗅出端倪，心情低落到嚴重影響身心，覺得一切非常錯亂；上述這種形同挑釁、侵門踏戶的行為，讓正宮得知之後忍無可忍，再怎麼不忍心看長輩以死相逼，苦苦哀求正宮說：「我就這麼一個兒子啊！千萬不可以毀了他！」最終仍然為了親友，也算是導正某種三觀，還是要掀開奈奈子破壞別人家庭的極密惡行。

▲奈奈子直播工作做得有一搭沒一搭，當成副業賺零用錢而已。（翻攝自奈奈子臉書）



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