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短今扮聖誕樹大跳應援舞！　下秒換「麋鹿裝」闖入觀眾席球迷全看呆

記者顧齊祐／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員短今（胡馨儀），擁有亮眼的外型和火辣身材，是許多人心中的女神，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，近日適逢聖誕節，她也曬出了多張她在球場換上聖誕服裝的工作照，其中還穿上了麋鹿裝闖入觀眾席，驚呆不少球迷。

▲短今擁有亮眼的外型和火辣身材，是許多人心中的女神。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今擁有亮眼的外型和火辣身材，是許多人心中的女神。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今昨（24）日平安夜，在Instagram分享了她在球場工作的片段，畫面裡她穿上聖誕樹套裝，站在啦啦隊伍中甩起手上的黃色毛巾，配合音樂跳著應援舞蹈，在人群當中顯得特別突出，十分搞笑。她也在貼文寫道「明明是來看球賽的，突然變成我的個人換裝秀，真的太好玩了」。

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▲短今曬出多張她在球場換上聖誕服裝的工作照。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今曬出多張她在球場換上聖誕服裝的工作照。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

另一個影片中，短今則換上了麋鹿裝扮，假扮成自己騎著麋鹿，闖入台上的觀眾席，與球迷們互動，觀眾們也被她突如其來的舉動逗樂，並且配合地打鬧麋鹿的頭，與短今一同玩耍，場面十分歡樂。

▲粉絲笑說短今是天生的諧星。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲粉絲笑說短今是天生的諧星。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

貼文曝光後，不少粉絲都被短今逗樂，紛紛留言「百變短今超可愛的」、「這高挑的短今真的很適合這套比例」、「果然是天生的諧星」、「你是不是被白白威脅了，是的話你就眨眨眼」、「短今就是全場焦點」、「今年最美聖誕樹，一定是妳了」。

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