女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

記者黃庠棻／台北報導

女星邱偲琹自童星出道，曾以《模仿犯》入圍金鐘獎，也在電影《親愛的殺手》中挑戰大尺度演出，亮麗的外型與出眾的氣質吸引許多影迷喜愛。日前她在採訪中透露，2024年下半年比較沒有戲劇的工作，所以跑去家附近的一家店打工。

▲邱偲琹透露沒戲拍的時候，跑去家附近打工。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

邱偲琹透露自己在沒有拍戲的時候，不喜歡一直宅在家裡，剛好2024下半年比較有空，就開始在104上投履歷，剛好收到一家在住處附近的燈飾店的面試，沒想到老闆在面試時沒有認出她的明星身份，一直到兩個禮拜後才傳訊告知她「有去google」才得知她的真實身份。

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▲邱偲琹去燈飾店打工。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

隨後，邱偲琹順利得到了在燈飾店打工的機會，老闆也大讚她「難怪面試的時候談吐跟這個年紀的其他人不太一樣」，她透露自己的工作主要是行銷類居多，也會幫忙網站的後台操作，偶爾也需要親自包貨等，笑說如果在網路上跟客服溝通，基本上都是她在回覆的。

▲邱偲琹去燈飾店打工。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

被問到打工是否會影響演藝工作，邱偲琹表示在工作前已經有跟老闆解釋自己的演員工作性質，所以自己是領時薪，以「Part time」方式上班，目前上了兩三個月的班，時薪190元，一個月可以領到三萬多塊錢，這些錢她拿來平常花用，拍戲的酬勞則都存起來買房。