周興哲MV當電影拍！　「超大咖男神、女神」都來演

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲推出出道10年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，新歌〈永不結束的情人節〉MV邀請《比悲傷更悲傷的故事》金獎拍檔林孝謙執導、呂安弦編劇，及王陽明、郭雪芙擔綱主演。這也是繼上一支〈想念你想我〉MV的傅孟柏、陳意涵之後，該MV的彩蛋郭雪芙終於出現。

▲周興哲新歌〈永不結束的情人節〉由王陽明、郭雪芙主演。（圖／星空飛騰提供）

周興哲「幾乎是愛情MV三部曲」，以電影形式、規格打造，並跳脫制式MV框架，真實做到連每個角色都有名字，〈永不結束的情人節〉男主角趙承宇由王陽明飾演、女主角江昊晴由郭雪芙出演，女配角江沐晴則由何思靜擔綱。

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主角群一聽到周興哲〈永不結束的情人節》就都愛上，王陽明說：「一入耳就很多粉紅色泡泡的畫面！」何思靜則讚：「這首歌很像寒冬中心裡的一個小火焰，會讓我們心裡覺得暖暖的。」又表示：「剛好與我們這條相對浪漫的主線不謀而合，當經歷愛情的酸甜，但是不論結果如何，我們都要知道那個過程才是最美好的。」

▲周興哲推出新歌〈永不結束的情人節〉。（圖／星空飛騰提供）

而王陽明也祝福出道屆滿10週年的周興哲，「10年看起來很長。但兄弟，一定要繼續向前走，努力工作、保持謙遜，全力以赴。迫不及待想看到你接下來10年的成長進步，我會一直在這裡支持你。」郭雪芙也想跟他說：「10週年並不容易，你的音樂陪伴了許多人，我相信之後你也會有更多經典的作品，祝你越來越順利，繼續用音樂感動大家！」周興哲近期仍為新專輯拍攝MV和宣傳中，他的2024巡演已在日前於武漢站收官，年底則受邀赴上海登東方衛視跨年。