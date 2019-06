X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊！全日文回：讓我請客

記者吳孟庭/綜合報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI現在就在台北的消息,在下午傳出後,引來不少粉絲與媒體關注,連總統蔡英文都發文回復啦!她以官方推特用「全日文」介紹,「去西門町逛逛也不錯」,甚至回復「如果方便的話,請讓我請吃飯吧。」總統級的欽點讓粉絲大呼果然是傳奇巨星!

▲X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊。(圖/翻攝自蔡英文、YOSHIKI臉書)

《ETtoday星光雲》下午4點獨家快訊YOSHIKI人在台灣的消息後,總統蔡英文在約莫4點半就以官方推特帳號「iingwen」回應這位巨星,她以全日文寫下,「歡迎來到台灣!如果有時間的話,在西門町散散步是不錯的主意,這裡有很多好吃的餐廳,重要的是離我工作的總統府也很近。」最終總統盛情邀請,「如果方便請讓我請一頓飯吧」。

▲台灣總統蔡英文推特用全日文回:讓我招待你。(圖/翻攝自蔡英文推特)

網友看了驚呼,「這根本是總統級的待遇」、「羨慕給總統請客!」、「想看總統跟YOSHIKI同框」,也有日本人在蔡英文推特下方留言,「支持日本與台灣的友誼」。

▲YOSHIKI自曝行程後引起台灣粉絲暴動。(圖/翻攝自YOSHIKI推特)

《ETtoday》下午率先報導YOSHIKI於午後2點03分的推特發文,先用日文寫下「突然,我來到台灣...!」再用英文寫說「我現在在台北,(推薦)任何不錯的餐廳嗎?(I'm in Taipei right now. Any great restaurant?)」甚至還用繁體中文寫著:「好!有什麼很棒的餐廳嗎? 我想我要試試」,並在文末標註了「臭豆腐」,讓不少粉絲與媒體震驚,還有粉絲留言剛剛真的在街頭遇到本尊,掀起網路討論。