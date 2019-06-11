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X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊！全日文回：讓我請客

記者吳孟庭／綜合報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI現在就在台北的消息，在下午傳出後，引來不少粉絲與媒體關注，連總統蔡英文都發文回復啦！她以官方推特用「全日文」介紹，「去西門町逛逛也不錯」，甚至回復「如果方便的話，請讓我請吃飯吧。」總統級的欽點讓粉絲大呼果然是傳奇巨星！

▲X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊！全日文回：讓我招待你。（圖／翻攝自蔡英文、YOSHIKI臉書）

▲X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊。（圖／翻攝自蔡英文、YOSHIKI臉書）

《ETtoday星光雲》下午4點獨家快訊YOSHIKI人在台灣的消息後，總統蔡英文在約莫4點半就以官方推特帳號「iingwen」回應這位巨星，她以全日文寫下，「歡迎來到台灣！如果有時間的話，在西門町散散步是不錯的主意，這裡有很多好吃的餐廳，重要的是離我工作的總統府也很近。」最終總統盛情邀請，「如果方便請讓我請一頓飯吧」。

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▲X JAPAN團長密訪台灣釣出總統本尊！全日文回：讓我招待你。（圖／翻攝自蔡英文推特）

▲台灣總統蔡英文推特用全日文回：讓我招待你。（圖／翻攝自蔡英文推特）

網友看了驚呼，「這根本是總統級的待遇」、「羨慕給總統請客！」、「想看總統跟YOSHIKI同框」，也有日本人在蔡英文推特下方留言，「支持日本與台灣的友誼」。

▲傳奇樂團團長自曝行程「我正在台北」！3國語言討吃...粉絲暴動。（圖／翻攝自YOSHIKI推特）

▲YOSHIKI自曝行程後引起台灣粉絲暴動。（圖／翻攝自YOSHIKI推特）

《ETtoday》下午率先報導YOSHIKI於午後2點03分的推特發文，先用日文寫下「突然，我來到台灣...！」再用英文寫說「我現在在台北，（推薦）任何不錯的餐廳嗎？（I'm in Taipei right now. Any great restaurant?）」甚至還用繁體中文寫著：「好！有什麼很棒的餐廳嗎？ 我想我要試試」，並在文末標註了「臭豆腐」，讓不少粉絲與媒體震驚，還有粉絲留言剛剛真的在街頭遇到本尊，掀起網路討論。

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X JAPAN, YOSHIKI, 蔡英文, 日韓風

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