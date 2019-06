傳奇樂團團長自曝行程「我在台北」！3國語言討吃...粉絲暴動

記者吳孟庭/綜合報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI現在就在台灣!他下午2點在推特上自曝行程,表示人現在正在台北,詢問大家有沒有推薦什麼美食?此推特一出,讓台灣粉絲全都嗨炸,因為這已經是繼2011年X JAPAN來台演出後,睽違8年再度盼到他來寶島,網路已掀起暴動,呼朋引伴想要捕捉野生YOSHIKI!

▲YOSHIKI自曝行程「我正在台北」。(圖/翻攝自YOSHIKI推特)

YOSHIKI下午2點03分在推特發文,先用日文寫下「突然,我來到台灣...!」再用英文寫說「我現在在台北,(推薦)任何不錯的餐廳嗎?(I'm in Taipei right now. Any great restaurant?)」甚至還用繁體中文寫著:「好!有什麼很棒的餐廳嗎? 我想我要試試」,並在文末標註了「臭豆腐」,看來打算挑戰這道台灣必吃美食!

▲YOSHIKI用3國語言討吃...粉絲暴動。(圖/翻攝自YOSHIKI推特)

其實Yoshiki Staff的官方推特,在2天前就偷偷預告,YOSHIKI將在這周造訪台北,但時間、地點全都未公開,也沒說是為何而來,沒想到今天YOSHIKI就自爆行程,還要求粉絲推薦美食,歌迷得知後全都暴動:「歡迎來台灣!」、「我要衝台北巧遇他」。

YOSHIKI上次隨樂團X JAPAN登台,已經是2011年的首次亞洲巡演,去年在日本舉辦X JAPAN復活10周年紀念,台灣歌迷只能透過直播影像看見他們精湛的演出。這次雖不是公開行程,且遇上全台大雨,但仍有不少粉絲想一睹傳奇偶像的身影,在網路掀起討論。