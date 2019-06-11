傳奇樂團團長自曝行程「我在台北」！3國語言討吃...粉絲暴動

記者吳孟庭／綜合報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI現在就在台灣！他下午2點在推特上自曝行程，表示人現在正在台北，詢問大家有沒有推薦什麼美食？此推特一出，讓台灣粉絲全都嗨炸，因為這已經是繼2011年X JAPAN來台演出後，睽違8年再度盼到他來寶島，網路已掀起暴動，呼朋引伴想要捕捉野生YOSHIKI！

▲YOSHIKI自曝行程「我正在台北」。（圖／翻攝自YOSHIKI推特）

YOSHIKI下午2點03分在推特發文，先用日文寫下「突然，我來到台灣...！」再用英文寫說「我現在在台北，（推薦）任何不錯的餐廳嗎？（I'm in Taipei right now. Any great restaurant?）」甚至還用繁體中文寫著：「好！有什麼很棒的餐廳嗎？ 我想我要試試」，並在文末標註了「臭豆腐」，看來打算挑戰這道台灣必吃美食！

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▲YOSHIKI用3國語言討吃...粉絲暴動。（圖／翻攝自YOSHIKI推特）

其實Yoshiki Staff的官方推特，在2天前就偷偷預告，YOSHIKI將在這周造訪台北，但時間、地點全都未公開，也沒說是為何而來，沒想到今天YOSHIKI就自爆行程，還要求粉絲推薦美食，歌迷得知後全都暴動：「歡迎來台灣！」、「我要衝台北巧遇他」。

YOSHIKI上次隨樂團X JAPAN登台，已經是2011年的首次亞洲巡演，去年在日本舉辦X JAPAN復活10周年紀念，台灣歌迷只能透過直播影像看見他們精湛的演出。這次雖不是公開行程，且遇上全台大雨，但仍有不少粉絲想一睹傳奇偶像的身影，在網路掀起討論。