六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

圖文／鏡週刊

六月說，「我就是個很無聊的中年婦女，每天喝酒、打羽毛球，為什麼？因為做這些事能刺激多巴胺，我生活除了小孩，沒有其他樂趣。」

為何跟人在澳洲的滑雪教練聊天？六月則表示：「因為他聽我講話，他是可以聽我講話的人。」也是在李易提離婚後，六月試圖過著單親生活，一打二帶著兩個小孩，去花蓮、去日本，李易要跟，六月不讓他去，「我想知道，我離婚後的生活會怎樣？滑雪教練不是保母，他是我跟李易共同的朋友，小孩是我自己一個人親自帶。」

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▲滑雪教練桃花滿天飛，已有正牌女友又被爆約砲。（翻攝自IG）

▲六月（戴藍帽者）帶著滑雪教練（箭頭處）一起出遊，結果男方還跟藝人張文綺（左一）來電。（翻攝自楊千霈IG）

▲2018年六月和李易到馬爾地夫錄節目，因此認識了會滑雪、會衝浪、會潛水的鮮肉奶狗。（翻攝自IG）

因為想當個好媽媽，曾經拿過金鐘視后的六月，工作行程完全配合小孩，她堅持親自送小孩上下學，推掉不少戲約，犧牲了最能發揮才華的大半演藝事業、當時又感到婚姻是無盡的空虛，結果就是身心俱疲；六月開始看身心科，每天配鎮靜劑喝酒才能入眠。

在經歷一整年婚變新聞後，現在再講有多愛對方，難免有消毒之感。六月倒是坦承地說，「沒有這些事情發生，其實我不會了解到，我有多愛李易。」

▲六月和李易最近開始看婚姻諮商，練習對彼此說出愛意。（翻攝自六月臉書）



「我後來就去想，我很愛他的家人，逢年過節，我去公婆家不用煮飯、不用洗碗，就是陪我公婆喝酒聊天。」六月在李易的原生家庭中，找到那個自己從沒體會過，一個受寵女兒般的感受，既然出身不能選，那婚姻就是她親手打造、自己選擇的家庭，她決定她要這個家庭、她要李易，「我們絕對不會離婚，永遠都不會了。」

在經紀人勸她話不要說死之下，六月才改口說，「我累了，我都快50歲的女人了，誰會要我？我不想再重新經營一段關係了。」這一刻，她的眼神，真實地令人感覺到疲憊。

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