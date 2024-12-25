女神林岱縈化身聖誕女郎　不畏天冷暖心送餐關懷社區獨老

記者葉文正／台北報導

「零死角女神」林岱縈（25日）化身「聖誕女郎」到紅心字會受託經營管理興隆老人日間照顧中心陪爺爺奶奶們一起歡度聖誕，還送餐關懷社區獨老，讓寒冷的冬天，長輩也能收到熱騰騰的聖誕大餐及禮物，感受充滿愛的聖誕佳節。林岱縈一早就到紅心字會提供餐食服務的中央廚房，協助負責料理長輩餐食的廚師們準備食材，幫忙清洗水果、製作小點心等，林岱縈說，長輩所吃到的每一口餐食，不止吃得到營養健康外，還有暖暖的愛。

▲林岱縈化身「聖誕女郎」到文山區興隆老人日間照顧中心陪爺爺奶奶們一起歡度聖誕。（圖／紅心字會）

聖誕餐點製作完成後，林岱縈緊接著前往文山區興隆社區關懷照顧據點，送餐給獨居失能、外出用餐困難的長者，過程中也確保每個送餐環節都是安全，除了為長輩送餐、親切問候之外，林岱縈還貼心帶來了毛毯、圍巾等保暖物資，她還將長輩家裡的客廳佈置成聖誕主題風，掛上應景的聖誕襪，陪長輩用餐聊天合拍拍立得，讓即便是獨居在家沒人陪伴的長輩，也能夠看到照片時想念彼此，她還跟獨居的奶奶說「我的阿嬤在我小時候就過世了，你就把我當成是你的小孫女，只要想我，就跟紅心字會的送餐志工說，我有空就會常常來看妳的。」

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▲林岱縈化身聖誕女郎，料理聖誕大餐，送愛關懷社區獨老。。（圖／紅心字會）

為獨居老人送餐完畢後，林岱縈又趕回興隆老人日間照顧中心與長輩們共餐同樂，她還獻唱聖誕歌曲及幫忙長輩們按摩，祝福長輩們平安快樂及身體健康。興隆老人日間照顧中心主任侯柔聿表示：中心主要是提供輕、中度失能失智老人日間的身心照顧服務，結合有效管理及整合社區在地資源提供諮詢轉介服務，以強化發揮社區照顧的功能。逢年過節中心也都會舉辦相關的活動，為長輩們營造出溫馨歡慶的氛圍，讓他們把中心能當做另一個家，每天開心的來再平安的回去。

談起難忘的聖誕節，林岱縈說，今年的聖誕節就是最難忘的聖誕節了，很遺憾自己的阿嬤在小時候就離開了，記憶中從來沒有和阿嬤一起過聖誕的畫面，所以今年特別來高興能來中心跟爺爺奶奶們一起過聖誕，跟他們相處的過程中，像是補足了曾經缺少的「祖孫情」。接受到林岱縈送聖誕大餐的獨居長輩也說：「今年的聖誕老人是漂亮的小美女，過年的時候還有空來嗎？換奶奶發壓歲錢給妳！」就連附近的在地居民也表示，這樣有巧思的關懷訪視活動，讓社區變得更溫馨了！