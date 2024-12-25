網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

▲網紅奈奈子有著甜美臉蛋和性感身材，做了富商的小三之外，還侵門踏戶挑釁，幾乎要毀人家庭。（圖／翻攝自奈奈子IG、讀者提供）

圖文／鏡週刊

網紅奈奈子Koori從直播平台出道，曾一度衝上當月人氣榜第4名，遭到爆料除了當已婚富商的小三之外，竟還以「呷好逗相報」的方式，帶著姐妹一起服侍該名富商，形成4女共侍一夫的驚人情況；富商老婆在手機發現不堪入目的性愛影片，也幾乎讓富商他家呈現一團混亂。

奈奈子經營直播平台，在IG有5.4萬粉絲，因擁有雪白美乳、纖腰長腿，讓她成為能接些業配的奈米網紅，雖然有經營YouTube頻道，上傳了137部影片，但目前僅有1,650位追蹤者。

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▲奈奈子（左一）帶著姐妹一起出席富商的五星級酒店飯局，而圖中有兩女（紅圈處）都被正宮發現有和富商的性愛影片。（圖／讀者提供）

奈奈子年齡成謎、背景未知，網上少以真面目示人，而且雖然她的直播工作是做得有一搭沒一搭，但表現出熱愛生活、多才多藝，還成立藝術工作室，藉由教人畫畫療癒心靈；只是沒想到奈奈子在優雅且修圖與濾鏡技巧純熟的社群生活背後，竟埋藏著不堪的「四女共侍一夫」的大尺度祕密。

▲奈奈子（紅圈處）呷好逗相報，享受到富商的慷慨還樂於分享，揪其他3名姐妹和富商泡溫泉。（圖／讀者提供）

一名富商老婆向本刊爆料，在手機裡發現奈奈子和她老公的性愛影片和親密對話，且更令人價值觀崩毀的是，奈奈子不只自己睡了富商，甚至還一個拉一個，帶著身邊姐妹加入，自組後宮團隊，是一種拉下線的概念。比如正宮發現並掌握的照片之中，就有奈奈子和3個網美姐妹及富商，4女配1男泡溫泉裸湯、直追SOD（即A片劇情企劃）情節的火辣畫面。

本刊入手的照片中，只見4位都有著量產網紅臉的美女僅圍著一條浴巾，秀出誘人香肩及深溝，和同樣裸上半身的富商臉貼臉合照，光看就令人無限遐想；豈料不只是想像，富商老婆更向本刊補充透露，其中就有包括奈奈子的2女，都跟富商拍了性愛影片。



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