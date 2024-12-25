六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

圖文／鏡週刊

結婚13年的六月被本刊踢爆曖昧小20歲的滑雪教練，隨後她接受本刊獨家專訪，「我做錯事了，很對不起。」原本夫妻預計在今年底發布離婚聲明，倒是因為日前彼此各自精彩的爆料，兩人決定共同面對。「其實我們離婚協議書很早就簽好了，就在今年12月31日要正式發布。」

這不是兩人第一次提離婚，2年前李易先提，然後他們決定模擬沒有彼此的生活，當然也包括各自的交友空間。家中長輩跟摯友們都知道兩人狀態，也跟小孩充分溝通過。

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今年中，六月仍不滿意這樣的生活，於是換她重提離婚。也在今年中，本刊報導六月和李易傳出去年就已分居，婚變消息大半年來在圈內不脛而走，甚至有已經簽字離婚的說法，似乎與彼此生活圈漸行漸遠有關。與此同時，本刊記者數度直擊，夫妻倆的確鮮少一同進出北市南港區的家門，關係確實逐漸疏離。

▲六月（右）藉由打羽球，紓解和李易（左）婚姻的空虛。

至於婚姻是何時出狀況？六月將原因歸咎在自己身上，「我太專心在當一個媽媽，卻沒有想到我也是他的老婆、他的情人。」生完第二胎後，六月跟李易就分房睡，不再有肢體接觸，「我天天跟小孩睡在一起，久了，他感受不到我的愛，他覺得我不愛他了。」

▲六月（右二）近年跟李易（左一）關係時好時壞，大多時候是冷淡。（翻攝自李易臉書）

和李易從情人變小孩的媽，六月常常為了家事碎碎唸，講話總是帶刺。尤其她的潔癖非常嚴重，比如說明明在梳妝，看到桌上亂，化妝師一邊幫她化妝，六月的手就開始收拾桌上的東西；又或是友人到她家聚會，朋友開心地在聊天，六月卻邊講邊拿吸塵器吸地，「所以後來朋友都不來我家了。」

身邊友人都可以輕易感覺到她的潔癖，六月重視生活細節，朝夕相處的小孩爸爸自然更容易受到壓力影響，所以李易怕她、也躲她；李易除了在台中讀EMBA、在小琉球投資酒吧，又有外景節目要錄，全台灣到處跑，六月也懶得問、不想管先生在幹嘛。

六月透露：「所以我們就決定，那不然單獨出國度假好了，看會不會比較好？我們就去巴里島，結果天天吵架。」夫妻倆在海島上，起床了就開始喝酒喝到天黑，兩人對望，說出口的盡是對彼此的不滿，「後來到度假的最後一天，我拿著酒杯跟李易喝，我沒吃鎮靜劑，然後手就一直發抖，李易看著我，我們兩個就都流淚，沒辦法講話。」

六月的心情嚴重影響生理，開始出現不自覺的焦慮反應，所以回國後兩人去婚姻諮商，練習對彼此說出愛意，「媒體不是寫我前幾天才寫卡片給李易嗎？那就是諮商師希望我們練習這樣做，找回相愛的感覺。」

六月那張卡片上寫著：「謝謝你對這個家努力的付出，謝謝你為了我們很盡心的在照顧我們，為孩子的好爸爸與最棒的老公，什麼都會想到我們，甚至到無微不至。」會這樣寫，是六月終於不再把自己放在受害者的角色，她開始去思考、去看見李易的好，也體認到，如果她一直執著在關係中的挫折，那這個家就會散掉，而李易也學習要謝謝六月的辛苦、要把愛說出口。

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