記者田暐瑋／綜合報導

網紅奈奈子（Koori）因天使臉孔火辣身材在網路上小有名氣，擁有超過5.6萬名粉絲追蹤，25日被週刊踢爆陪睡已婚富商，還找姐妹一起加入組成後宮團，惹火正宮。事情爆發後，許多網友湧入她的IG洗版，她目前緊急關閉社群網站持續神隱。

▲奈奈子急關IG。（圖／翻攝自奈奈子臉書）



奈奈子被《鏡週刊》爆料，不僅約請姐妹們一起「4女共侍1夫」泡裸湯，還拍攝不雅影片，這一連串行為讓富商正宮氣炸，才讓醜聞曝了光，網友們也紛紛湧入她的社交媒體留言批評，甚至有人戲謔「買一送三」、「城裡人真會玩」，為了避風頭，奈奈子目前緊急關閉了Instagram帳號，但Facebook仍未有動作，最新一篇貼文停留在她與聖誕樹的合影。

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▲奈奈子急關IG。（圖／翻攝自奈奈子臉書）



富商老婆爆料，在手機裡發現奈奈子和她老公的性愛影片和親密對話，且更令人價值觀崩毀的是，奈奈子不只自己睡了富商，甚至還一個拉一個，帶著身邊姐妹加入，自組後宮團隊，是一種拉下線的概念。比如正宮發現並掌握的照片之中，就有奈奈子和3個網美姐妹及富商，4女配1男泡溫泉裸湯、直追SOD（即A片劇情企劃）情節的火辣畫面。

