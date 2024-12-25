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直擊／郭富城來台「自拍＋簽名」超親民　 300粉絲擠爆飯店大廳！

記者蔡琛儀／台北報導

59歲「香港天王」郭富城本週五起將在台北小巨蛋連唱三場，今（25日）他約晚上6點左右抵達桃園機場，戴著黑色帽子、穿著黑色帽T、褲子，戴著墨鏡，一身輕便休閒現身，還露出新染的金髮，表情也是藏不住的好心情。

▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭富城來台開唱。（圖／記者周宸亘攝）

郭富城說，他前一陣子都在美國做演出，23日才飛回香港，昨天又馬不停蹄的為台灣演唱會排練，展現驚人體力，「台灣和美國的演出不一樣，所以昨天都在排舞，都在工作，我為了這次演唱會再準備，我很期待27、28、29台北小巨蛋的演唱會。」至於是否有為台灣演唱會準備驚喜？他賣關子表示要留到演出現場再說。

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▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭富城粉絲聚集飯店等著迎接他。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

而他下榻的喜來登飯店，下午5點左右就聚集約300名粉絲守在大廳，高舉「郭富城TW愛你」、「愛城城」的布條和應援板等候偶像，等著給天王耶誕驚喜，更有死忠粉絲模仿他這次演唱會的造型，自備音樂在大廳當場舞一曲〈EXIT〉，嗨翻全場。

郭富城約在晚上8點左右抵達飯店，整個飯店大廳立刻爆出尖叫聲郭富城約在晚上8點左右抵達飯店，整個飯店大廳立刻爆出陣陣尖叫聲，更不時有推擠狀況，幾乎要暴動，一條短短約50公尺的路，郭富城足足走了10分鐘才到底，由於現場有小朋友，郭富城雖然忙著幫粉絲簽名、合照，但仍注意到有小朋友在場，頻頻高喊小心小孩安全。而他受訪時也表示：「好感動，很開心，沒有預料這麼多台灣朋友歌迷，他們都跟隨我很久了，但我今天不是簽名會，所以沒有準備。」

▼郭富城的出現，讓台北喜來登飯店一樓大廳當場暴動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭富城來台，粉絲聚集飯店迎接。（圖／記者周宸亘攝）

他說看到歌迷帶著小孩來，也覺得好像有種傳承感，並說心裡有很多很想說的話，會留到演唱會上再講，也預告這次演唱會會有很多回憶殺歌曲，並且想唱自己寫的〈您〉送給歌迷，此外還能欣賞到他疫情期間學的書法技能，結合他的招牌歌舞，令人相當期待。

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