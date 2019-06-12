直播中／阿翔偷吃出面說明了！ 記者許皓婷／綜合報導 阿翔和謝忻被拍到在路邊激吻，不倫戀震撼娛樂圈，雙方更同為《綜藝大集合》主持人，12日原訂到台中出外景，爆出接吻照後，女方請假缺席錄影，他則在錄影前現身開記者會出面說明。 請繼續往下閱讀... 辣模辛尤里醉趴東區街頭 柏油路上打滾..黑色底褲全都露 推薦閱讀 《玩很大》愛紗被安慰「走出離婚陰影」臉僵掉 聽到路嘉怡「這句話」哭了！ 謝忻被抓包密會阿翔：為什麼要避嫌！曝10年情打腫臉「他不是我的菜」 隋棠問兒有沒有喜歡女生！3歲Max「神回應」網一聽：不得了 謝忻激吻阿翔爆不倫戀！ 2天前就曾發文「我偷吃」 謝忻錄影請假神隱！ 爆現身PTT「動態曝光」網傻了 楊洋爆「戀情曝光秒分手」 緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺 郭書瑤偷拍妹「E級半球」反被看光！網狂盯左下角：掉出來了 《黑澀會》米奇「討厭勇兔」氣玉兔不相挺鬧僵！錄到一半不爽走人 雪碧砸100萬「全身9處都動刀」 整形前「塌鼻真面目」曝光！ 張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉 謝忻不倫激吻阿翔逮到了！ 見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情 阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」 卻當街偷情閨蜜謝忻 更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※ 熱門新聞更多 謝忻不倫激吻阿翔逮到了！ 見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」 卻當街偷情閨蜜謝忻快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」沛小嵐17歲美照曝光！ 網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」上車密會阿翔！ 他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！ 打死不認戀情放大絕翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了謝忻激吻阿翔爆不倫戀！ 2天前就曾發文「我偷吃」 ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲 訂閱《影劇新聞》電子報： 關鍵字 ： 謝忻阿翔, 浩角翔起