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曾國城曝賀一航生前「2點教學」　嘆：聽到他過世愣了10秒

記者林彥君／台北報導

曾國城今（11日）在華視《天才衝衝衝》錄影前，談到前陣子在脖子發現不明腫塊，有去做了檢查，有可能是因免疫力低下造成的細菌感染，目前還沒確定看報告的日期，還無法確認實際症狀。曾國城說近期有去諮詢家醫科，檢查鼻咽管也照了X光，「小緊張，目前應該是沒問題。」

▲賀一航。（圖／翻攝自Facebook／賀一航）

▲曾國城視賀一航為偶像。（圖／翻攝自Facebook／賀一航）

談到賀一航病逝，曾國城很感慨賀一航曾是他的偶像，自己和賀一航在「錄影帶的時代」就認識，「聽到消息時，我愣了10秒鐘，這麼多年來都相安無事，他不接受化療很厲害，靠調整生活作息過了8年，很佩服，他上個月都還上節目，沒什麼異樣。」

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曾國城回憶在30年前的秀場時期，當年除張菲、胡瓜、張小燕，豬哥亮和賀一航最受矚目，「賀一航當年站在豬哥亮旁邊，能不被豬哥亮光采蓋掉，真不容易，反應快，長得可是帥哥，幽默感不輸豬哥亮，當時覺得他很厲害！」

▲▼ 曾國城。（圖／華視提供）

▲曾國城近期注重飲食。（圖／華視提供）

曾國城說有次賀一航上他主持的《型男大主廚》，曾國城透露，當時賀一航誇獎他反應很新，讓他非常驕傲，「他要我不要強出頭，維持好形象，很看好我。」

曾國城說現在意識到人在吃、喝、拉、撒、睡都要很享受，而不只是吃得下、睡得著，飲食方面會忌口，「烤、炸、辣的攝取量要降到最低，絕對影響腸胃道，致癌物、高熱量、高鈉，身體條件再好，都會因為飲食習慣破壞腸胃道。」

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