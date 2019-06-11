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林予晞談戀愛像蜘蛛　曝「人生目標」自嘲：很中二

記者李欣容／綜合報導

林予晞曾當過空服員，會成為演員完全不是計畫內之事，她自嘲人生目標很簡單，而且滿中二，「就是當個好人。」主演過八點檔，也入圍過金鐘獎女主角，事業得意，但她卻用「蜘蛛」來形容自己在愛情裡的狀態。

▲▼林予晞 。（圖／GQ雜誌提供）

▲林予晞對攝影很感興趣。（圖／GQ雜誌提供）

林予晞從小被告誡不能當花瓶，家族裡放眼盡是高材生親戚，聚會上相互以小孩的學歷拚場，她都聽在耳裡，被稱讚漂亮她還會覺得太膚淺，有時甚至刻意打扮得邋遢，對「漂亮」如此提防，最後卻進了最講究顏值的行業。

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▲▼林予晞 。（圖／GQ雜誌提供）

▲林予晞會進演藝圈不在計劃內。（圖／GQ雜誌提供）

林予晞說：「空服員與演藝圈的工作，都是我對這件事情的反思與挑戰，你看到那些漂亮的人會覺得是包裝的吧？是偶像吧？可是我覺得這樣想不好，所以硬是把自己丟進這種環境，要告訴自己也許不是都這樣，或者人家有你所沒有的。」

當演員的收入比當空服員的少，如果這是等待好角色要付出的代價，那她願意。期待在演技上拿獎嗎？林予晞坦言：「說不想也太仙女了，但我是一個有得失心的人，一旦期待的話，會很難調適，所以乾脆不去期待這件事情。」

▲▼林予晞 。（圖／GQ雜誌提供）

▲林予晞用蜘蛛形容自己在愛情裡的狀態 。（圖／GQ雜誌提供）

林予晞曾研究過命盤，水瓶座的她，談起戀愛像天蠍座，對愛情的想像又偏雙魚，呈現一團糾結的狀態，就像蜘蛛，她講細節，講原則，自己嚴格遵守，對方也必須如此。

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