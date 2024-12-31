二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉（林沛蓁）用AB合約騙走八位數，沒想到31日又被對方反咬「賺沒良心的錢」，他為此動怒發律師函澄清。而蔡阿嘎的妻子二伯稍早也發出長文，一一反駁蘿拉的指控，更表示對方的不實發言讓自己相當難過。

▲蔡阿嘎（左）稍早發律師函反駁蘿拉（中）。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

二伯表示，蘿拉在加入公司不久後，突然告知他們因家中長輩生病需要請假一年，蔡阿嘎不僅同意，還借了60萬元給蘿拉，其中40萬元當作年終獎金，剩下20萬元則約定每月還款5000元，無需利息，讓對方能安心照顧家人。

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二伯強調，公司成立以來，對蘿拉無論是在工作上還是生活上的需求，只要對方提出，公司從未拒絕過。至於蘿拉控訴的「月薪只有5萬多」，二伯指出，蘿拉加入公司以來，至少有5年以上年薪是超過百萬的，「甚至好幾年光年終獎金就已超過百萬，這之中還不包含林小姐每月申請的公關費用以及各種獎金和津貼。承擔身為公司負責人的風險及壓力，盡力給同仁們好的環境跟待遇，這是我們一直在努力的部分，或許我們還做的不夠好，但林小姐怎麼可以用此當成自己貪心的藉口？」

▲二伯透露蘿拉至少有領超過5年的百萬年薪。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

二伯還透露，蘿拉曾一度在律師拿出協議書和證物時，聲淚俱下地承認錯誤，承諾會返還不法牟利，「我們也動容在她的眼淚中，願意在能夠還款的前提下，不追究她明確的刑事責任。」然而，在簽立公證書後，蘿拉卻一再推託不願付款，甚至不願承認後續再被發現新AB合約與不法牟利，「我們到此才發現，她的眼淚，只是一種表演！一種當場希望推卸責任的表演！這委實令人難受。」

為了追回不法所得，公司只好聲請法院進行強制執行，二伯也強調，強制執行即使涉及第三人如蘿拉的父母，他們也給予最大程度的尊重，「要的也無非是林小姐可以誠摯面對自己的犯錯，真心還款，而不是推自己的父母或友人來應付法院執行。」

二伯提到，在日前的強制執行中，警方從蘿拉的住處中搜出喪屍煙彈，但由於還在偵查中，且與執行內容無關，所以即便媒體追問，他們也沒有多說。只是沒想到，蘿拉竟在31日發文反控他們有違法行為，二伯對此痛心表示：「為什麼林小姐妳口口聲聲說要贖罪，但卻又沒有證據就污衊工作室，且又不提出任何可行的還款計畫，這到底是妳自稱的贖罪，還是只想抹黑打擊工作室？」

二伯強烈反駁蘿拉的指控，並表示所有的強制執行程序都是依法進行，法院人員也依法合規操作，「該扣押的東西扣，不該扣押的東西也不能扣，林小姐的發言，所謂禍不及家人，無非指法院依法進行的強制執行像是追殺，這必須強烈反駁，絕對不是這樣！不然實在對不起辛苦的法院人員。」對於蘿拉的發言，二伯直言對方已經觸犯很多法律底線，「後續我們會委請律師處理，也會迎戰林小姐未來可能更多的烏賊戰，謝謝一路以來一直支持我們的各位朋友們。」

▲▼蔡阿嘎聲明。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

【二伯全文】

大家好，我是二伯。

這一次的發文，如各位關心哈佛工作室的朋友所預料，是針對林小姐在Instagram的不實發言，我們所作的澄清。

其實，AB合約事件一路到現在，公司的管理階層從發現林小姐有不法，到委請律師協助處理過程中，心情滿是難過以及難受。難過的是，發展事業過程中是否哪個環節沒做好，才會自己信任的員工竟然因貪念做出AB合約這種不法行為，造成客戶、合作伙伴及社會大眾的困擾。難受的是，與林小姐相處八年以上，信任跟真心對待換回的事實卻如此殘酷，信任因她背叛竟釀成了公司的危機！

回想起林小姐來到公司不久，突然告知 我們她的家中長輩生病，需要請假1年回家陪伴、照顧長輩。阿嘎不僅同意、也保證1年後一定可以回到公司，完全不用擔心沒有工作的問題，安心照顧家人。但她提到會擔心這一年沒有收入，阿嘎也毫不猶豫借了60萬元！其中40萬元直接當作蘿拉的年終獎金，另外20萬元也談好，等她回來工作的時候，每個月還款5000元（不用算利息）就好，慢慢還不要有太大的壓力，才能好好工作、好好生活。

不只如此，工作上林小姐自己主動提出想要在家工作，阿嘎也同意了。要在家裏頭、還是進公司、甚至要在國外全部都沒有問題，我們都給予尊重和信任。而且公司成立至今，不管是工作上還是生活上需要的各種資源，只要他有提出需求我們從來沒有拒絕過，這是身為朋友也是工作夥伴的身分給他最大的彈性和自主空間。

另外薪資的部分，公司除了每月薪資之外，在年終都會幫大家準備一筆年終獎金感謝大家這一年的努力，回算林小姐在公司的這幾年最少5年以上超過百萬年薪，甚至好幾年光年終獎金就已超過百萬，這之中還不包含林小姐每月申請的公關費用以及各種獎金和津貼。承擔身為公司負責人的風險及壓力，盡力給同仁們好的環境跟待遇，這是我們一直在努力的部分，或許我們還做的不夠好，但林小姐怎麼可以用此當成自己貪心的藉口?

一度，在看著律師拿出協議書及手邊的證物，林小姐因此淚如雨下、承認錯誤，且在律師完整說明下，她願意對著公證人親筆簽下公證書，對著工作室成員道歉並承諾會返還這些不法牟利，我們也動容在她的眼淚中，願意在能夠還款的前提下，不追究她明確的刑事責任。然而，在簽立公證書後，林小姐開始一再推託不願付款，甚至不願承認後續我們再發現新的AB合約與不法牟利，我們到此才發現，她的眼淚，只是一種表演！一種當場希望推卸責任的表演！這委實令人難受。

之後，為了追回這些不法所得，我們只好聲請法院進行強制執行，但基於員工好聚好散，仍然沒有對林小姐提出刑事告訴。但是如各位朋友所知，強制執行在林小姐連這麼多名牌包都藏起來的狀況下，其實沒有太大進展。過程中，林小姐也沒有實質還款作為，更沒有提出在十年內還款的計畫，甚至也拒不承認除了公證書外的其他AB合約，對照她口中「必須面對犯的所有錯誤，和所有的不法牟利」，更是令人感覺矛盾及滑稽！

當然，這些強制執行都是透過法院進行，過程中雖然發生扣押住動產高級香芬蠟燭，但最後卻不翼而飛只剩下盒子的荒唐情節，但基於守法及尊重法院執行人員的態度，所有的執行即使涉及第三人如林小姐的父母，都是給與最大程度的尊重，要的也無非是林小姐可以誠摯面對自己的犯錯，真心還款，而不是推自己的父母或友人來應付法院執行。然而，一次的執行時，竟然讓協助警察發現了蘿拉所有的電子煙彈，內有大麻及依托咪酯等毒品！但目前仍在偵查中，且與執行無關，雖有記者多次追問，我們都沒有多說。

竟然，今日(113年12月31日)在友人告知下，我們看到林小姐在Instagram的發言，一時間震驚到說不出話來。原來，林小姐竟然已經自己對自己提告刑事，還在發言中污衊工作室逃稅、販售產地不實商品、做很多骯髒事、賺沒良心錢、找網軍這些無中生有的言語，至於她則是誠摯認錯，然後多次提出還款計畫，願意接受法律制裁。這些都不是事實，以下的律師聲明幫我們澄清很多，但作為蘿拉前雇主及友人，我看到這些不實文字，更加深了難受及難過，為什麼林小姐妳口口聲聲說要贖罪，但卻又沒有證據就污衊工作室，且又不提出任何可行的還款計畫，這到底是妳自稱的贖罪，還是只想抹黑打擊工作室？

更令人更難過的是，林小姐的發言竟然還說依法聲請的強制執行是為難她年邁的父母？也沒有給他們基本的尊重與安寧？事實上，所有的強制執行程序都是依法聲請，我們也感謝法院人員在過程中積極且迅速的協助，法院在執行過程中也全部依法合規進行，該扣押的東西扣，不該扣押的東西也不能扣，林小姐的發言，所謂禍不及家人，無非指法院依法進行的強制執行像是追殺，這必須強烈反駁，絕對不是這樣！不然實在對不起辛苦的法院人員。

說了這麼多，還是因為林小姐的發言已經觸犯了很多法律底線，後續我們會委請律師處理，也會迎戰林小姐未來可能更多的烏賊戰，謝謝一路以來一直支持我們的各位朋友們。