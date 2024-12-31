ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉（林沛蓁）用AB合約騙走八位數，沒想到31日又被對方反咬「賺沒良心的錢」，他為此動怒發律師函澄清。而蔡阿嘎的妻子二伯稍早也發出長文，一一反駁蘿拉的指控，更表示對方的不實發言讓自己相當難過。

▲蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎（左）稍早發律師函反駁蘿拉（中）。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

二伯表示，蘿拉在加入公司不久後，突然告知他們因家中長輩生病需要請假一年，蔡阿嘎不僅同意，還借了60萬元給蘿拉，其中40萬元當作年終獎金，剩下20萬元則約定每月還款5000元，無需利息，讓對方能安心照顧家人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二伯強調，公司成立以來，對蘿拉無論是在工作上還是生活上的需求，只要對方提出，公司從未拒絕過。至於蘿拉控訴的「月薪只有5萬多」，二伯指出，蘿拉加入公司以來，至少有5年以上年薪是超過百萬的，「甚至好幾年光年終獎金就已超過百萬，這之中還不包含林小姐每月申請的公關費用以及各種獎金和津貼。承擔身為公司負責人的風險及壓力，盡力給同仁們好的環境跟待遇，這是我們一直在努力的部分，或許我們還做的不夠好，但林小姐怎麼可以用此當成自己貪心的藉口？」

▲蔡阿嘎在節目上提到「三千萬同學」疑似暗諷蘿拉。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲二伯透露蘿拉至少有領超過5年的百萬年薪。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

二伯還透露，蘿拉曾一度在律師拿出協議書和證物時，聲淚俱下地承認錯誤，承諾會返還不法牟利，「我們也動容在她的眼淚中，願意在能夠還款的前提下，不追究她明確的刑事責任。」然而，在簽立公證書後，蘿拉卻一再推託不願付款，甚至不願承認後續再被發現新AB合約與不法牟利，「我們到此才發現，她的眼淚，只是一種表演！一種當場希望推卸責任的表演！這委實令人難受。」

為了追回不法所得，公司只好聲請法院進行強制執行，二伯也強調，強制執行即使涉及第三人如蘿拉的父母，他們也給予最大程度的尊重，「要的也無非是林小姐可以誠摯面對自己的犯錯，真心還款，而不是推自己的父母或友人來應付法院執行。」

二伯提到，在日前的強制執行中，警方從蘿拉的住處中搜出喪屍煙彈，但由於還在偵查中，且與執行內容無關，所以即便媒體追問，他們也沒有多說。只是沒想到，蘿拉竟在31日發文反控他們有違法行為，二伯對此痛心表示：「為什麼林小姐妳口口聲聲說要贖罪，但卻又沒有證據就污衊工作室，且又不提出任何可行的還款計畫，這到底是妳自稱的贖罪，還是只想抹黑打擊工作室？」

二伯強烈反駁蘿拉的指控，並表示所有的強制執行程序都是依法進行，法院人員也依法合規操作，「該扣押的東西扣，不該扣押的東西也不能扣，林小姐的發言，所謂禍不及家人，無非指法院依法進行的強制執行像是追殺，這必須強烈反駁，絕對不是這樣！不然實在對不起辛苦的法院人員。」對於蘿拉的發言，二伯直言對方已經觸犯很多法律底線，「後續我們會委請律師處理，也會迎戰林小姐未來可能更多的烏賊戰，謝謝一路以來一直支持我們的各位朋友們。」

▲▼蔡阿嘎聲明。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎聲明。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎聲明。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

【二伯全文】

大家好，我是二伯。

這一次的發文，如各位關心哈佛工作室的朋友所預料，是針對林小姐在Instagram的不實發言，我們所作的澄清。

其實，AB合約事件一路到現在，公司的管理階層從發現林小姐有不法，到委請律師協助處理過程中，心情滿是難過以及難受。難過的是，發展事業過程中是否哪個環節沒做好，才會自己信任的員工竟然因貪念做出AB合約這種不法行為，造成客戶、合作伙伴及社會大眾的困擾。難受的是，與林小姐相處八年以上，信任跟真心對待換回的事實卻如此殘酷，信任因她背叛竟釀成了公司的危機！

回想起林小姐來到公司不久，突然告知 我們她的家中長輩生病，需要請假1年回家陪伴、照顧長輩。阿嘎不僅同意、也保證1年後一定可以回到公司，完全不用擔心沒有工作的問題，安心照顧家人。但她提到會擔心這一年沒有收入，阿嘎也毫不猶豫借了60萬元！其中40萬元直接當作蘿拉的年終獎金，另外20萬元也談好，等她回來工作的時候，每個月還款5000元（不用算利息）就好，慢慢還不要有太大的壓力，才能好好工作、好好生活。

不只如此，工作上林小姐自己主動提出想要在家工作，阿嘎也同意了。要在家裏頭、還是進公司、甚至要在國外全部都沒有問題，我們都給予尊重和信任。而且公司成立至今，不管是工作上還是生活上需要的各種資源，只要他有提出需求我們從來沒有拒絕過，這是身為朋友也是工作夥伴的身分給他最大的彈性和自主空間。

另外薪資的部分，公司除了每月薪資之外，在年終都會幫大家準備一筆年終獎金感謝大家這一年的努力，回算林小姐在公司的這幾年最少5年以上超過百萬年薪，甚至好幾年光年終獎金就已超過百萬，這之中還不包含林小姐每月申請的公關費用以及各種獎金和津貼。承擔身為公司負責人的風險及壓力，盡力給同仁們好的環境跟待遇，這是我們一直在努力的部分，或許我們還做的不夠好，但林小姐怎麼可以用此當成自己貪心的藉口?

一度，在看著律師拿出協議書及手邊的證物，林小姐因此淚如雨下、承認錯誤，且在律師完整說明下，她願意對著公證人親筆簽下公證書，對著工作室成員道歉並承諾會返還這些不法牟利，我們也動容在她的眼淚中，願意在能夠還款的前提下，不追究她明確的刑事責任。然而，在簽立公證書後，林小姐開始一再推託不願付款，甚至不願承認後續我們再發現新的AB合約與不法牟利，我們到此才發現，她的眼淚，只是一種表演！一種當場希望推卸責任的表演！這委實令人難受。

之後，為了追回這些不法所得，我們只好聲請法院進行強制執行，但基於員工好聚好散，仍然沒有對林小姐提出刑事告訴。但是如各位朋友所知，強制執行在林小姐連這麼多名牌包都藏起來的狀況下，其實沒有太大進展。過程中，林小姐也沒有實質還款作為，更沒有提出在十年內還款的計畫，甚至也拒不承認除了公證書外的其他AB合約，對照她口中「必須面對犯的所有錯誤，和所有的不法牟利」，更是令人感覺矛盾及滑稽！

當然，這些強制執行都是透過法院進行，過程中雖然發生扣押住動產高級香芬蠟燭，但最後卻不翼而飛只剩下盒子的荒唐情節，但基於守法及尊重法院執行人員的態度，所有的執行即使涉及第三人如林小姐的父母，都是給與最大程度的尊重，要的也無非是林小姐可以誠摯面對自己的犯錯，真心還款，而不是推自己的父母或友人來應付法院執行。然而，一次的執行時，竟然讓協助警察發現了蘿拉所有的電子煙彈，內有大麻及依托咪酯等毒品！但目前仍在偵查中，且與執行無關，雖有記者多次追問，我們都沒有多說。

竟然，今日(113年12月31日)在友人告知下，我們看到林小姐在Instagram的發言，一時間震驚到說不出話來。原來，林小姐竟然已經自己對自己提告刑事，還在發言中污衊工作室逃稅、販售產地不實商品、做很多骯髒事、賺沒良心錢、找網軍這些無中生有的言語，至於她則是誠摯認錯，然後多次提出還款計畫，願意接受法律制裁。這些都不是事實，以下的律師聲明幫我們澄清很多，但作為蘿拉前雇主及友人，我看到這些不實文字，更加深了難受及難過，為什麼林小姐妳口口聲聲說要贖罪，但卻又沒有證據就污衊工作室，且又不提出任何可行的還款計畫，這到底是妳自稱的贖罪，還是只想抹黑打擊工作室？

更令人更難過的是，林小姐的發言竟然還說依法聲請的強制執行是為難她年邁的父母？也沒有給他們基本的尊重與安寧？事實上，所有的強制執行程序都是依法聲請，我們也感謝法院人員在過程中積極且迅速的協助，法院在執行過程中也全部依法合規進行，該扣押的東西扣，不該扣押的東西也不能扣，林小姐的發言，所謂禍不及家人，無非指法院依法進行的強制執行像是追殺，這必須強烈反駁，絕對不是這樣！不然實在對不起辛苦的法院人員。

說了這麼多，還是因為林小姐的發言已經觸犯了很多法律底線，後續我們會委請律師處理，也會迎戰林小姐未來可能更多的烏賊戰，謝謝一路以來一直支持我們的各位朋友們。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

台北跨年／韓國團APINK全員到齊黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

台北跨年／韓國團APINK全員到齊黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

台北跨年／韓國團APINK全員到齊黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 蘿拉, 二伯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日娛連爆3喜事！《進擊巨人》聲優神谷浩史宣佈結婚　娶回小16歲女星
  2. 小S放話101煙火不夠美「衝立院質詢賈永婕」！　她笑回：有種來啊
  3. 大牙跨年夜宣布：終於工作來了！　昔控陳建州性騷一度失業
  4. 五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！　超大咖歌手突驚喜獻聲
  5. 台北跨年／韓國團APINK熱唱黑絲帶上身　梁詠琪女兒暴風式成長
  6. 朱海君久違露面近況曝！屏東跨年喊「今天還沒結婚」
  7. 《星際大戰》安格斯麥金尼斯離世！享壽78歲　家人悲痛證實
  8. 2PM俊昊首訪台南跨年「胸前別絲帶」上台　唱跳連舞群都穿全黑！
  9. 快訊／韓星輝人降臨台中！超誠意半小時演唱　現場湧24萬人海
  10. 二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366