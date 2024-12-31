安心亞跨年爆乳馬甲「花式開腿、一字馬」！13分鐘組曲開全Mic

記者孟育民／台北報導

已經多年榮登跨年晚會收視冠軍的「全台最辣」安心亞，今年再度在「2025共創新城・閃耀竹夢大新竹跨年晚會」挑戰自己，以金髮、低胸、熱褲、網襪、吊襪帶的「緋紅女神」全新造型登場，13分鐘快歌組曲勁歌熱舞，安心亞除了在地板上展現各種花式開腿、一字馬，還在一個「立方體多元面向鋼架」上攀爬穿梭，唱到一半更將外套脫掉，性感迎接即將到來的「金蛇年」。

▲安心亞在新竹跨年。（圖／翻攝自YouTube／中視新聞）

繼前年的「黃金奶」和去年連身鏤空馬甲、無法穿安全褲的噴火造型後，安心亞今年再度將跨年演出獨家獻給大新竹，還加碼送上大禮：首唱睽違4年的新歌〈Maybe We Can〉。安心亞透露，自己的幸運色是紅色，「緋紅」是紅色系中最熱烈、奔放又神秘的豔色，具有強烈的視覺衝擊，她說：「祝福2025年大家的生活熱血、愛情熱火、事業熱烈，各方面都能紅紅火火」。

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▲安心亞。（圖／百鴻揚娛樂提供）

一開場，安心亞帶著在「立方體多元面向鋼架」鋼架中現身舞台演唱〈來追我男友吧〉，一曲唱畢她轉身脫掉紅色短外套，露出性感低胸內在美，與8女6男舞者被關進可翻面、可旋轉的鋼架中；這套全身Diesel裝扮，最大亮點是在上衣、熱褲和網襪之間都繫著讓人充滿遐想的吊襪帶，安心亞演唱〈愛得起〉時，鋼架翻轉秀出大愛心，她大開M字腿，還像蛇一般蜿蜒上3公尺高的鋼架頂端，傲視全場。

▲▼安心亞演出超有誠意。（圖／中視提供）

〈Super跩〉過後，安心亞在演唱〈靚仔〉前又套上帥氣的黑色短外套，在〈chillaxing〉時轉身背對觀眾，蜜桃臀緩緩地畫了一圈，引發台下驚呼不斷；除了歷年經典歌曲，安心亞近年都會挑選她喜歡的歌手作品重新演繹，今年她選了田柾國的〈Seven〉，帥氣地到延伸舞台邊唱邊跳：「我超愛這首歌，而且我相信很多人都耳熟能詳，可以跟著一起唱。」